"El Estado no está para ahorrar pero sí debe ser solvente", indicó Silvina Batakis en su primera conferencia de prensa al frente de la cartera de Hacienda. Anunció una serie de medidas para tratar de mejorar el resultado fiscal y reafirmó la voluntad del Gobierno de continuar cumpliendo con las metas que exige el acuerdo con el FMI.

En una presentación que apuntó a calmar la fiebre especulativa en el mercado financiero, Batakis estuvo acompañada por el resto del equipo económico, como muestra de mayor coordinación y apoyo político, luego de la experiencia de Martín Guzmán, que terminó vapuleado abiertamente por los socios de la coalición. Batakis hizo los anuncios acompañada por los ministros de Agricultura, Julián Domínguez; Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Turismo, Matías Lammens; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El presidente, Alberto Fernández, se refirió a las declaraciones de Batakis. “Que los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo esta mañana la ministra: controlar el gasto público, seguir el camino de descenso del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que dañe a la gente”, señaló.

Hasta acá, la principal novedad respecto de la gestión anterior en Economía es el apoyo político a Batakis. Sin embargo, la continuidad del programa acordado por Guzmán con el FMI no permite despejar las dudas sobre la fortaleza de ese espaldarazo, si es que el problema de fondo eran las políticas adoptadas y no los nombres propios.

El mensaje del Gobierno permitió que la semana arranque de forma más moderada en el mercado, con bajas en las cotizaciones del dólar blue y los financieros. Sin embargo, los bonos en dólares volvieron a caer y, en tanto, subió el riesgo país. Una tensa calma. La oposición al Frente de Todos salió a criticar a la ministra.

Solvencia fiscal

"Los estados no están para ahorrar porque las necesidades que tiene la gente son muchas. Tenemos habitantes en muchas ciudades del país que no tienen grifos y por lo tanto no tienen una ducha normal como tenemos nosotros. Entonces las necesidades son muchas y por eso el Estado no está para ahorrar pero sí para ser solvente. Nosotros creemos en la solvencia del Estado. El déficit fiscal es un instrumento de política económica para situaciones inéditas como fue la pandemia, en donde se sostuvo los salarios del sector privado. Necesitamos defender la solvencia del Estado. Esto no tiene que ver con una imposición del FMI. Cuando tengamos solvencia, eso le dará prestigio al Estado nacional como actor económico para poder avanzar con las medidas que necesita la gente", dijo Batakis.

Tarifas. La mayor fuente de reducción de las erogaciones fiscales podría ser el capítulo energético. La ministra informó que este viernes "va a estar abierta la segmentación de las tarifas para distintos tipos de población". Es decir que el plan de Guzmán, que tanta resistencia interna enfrentó, finalmente se lleva adelante. Para mantener el subsidio, los usuarios deberán inscribirse en los registros (ver nota aparte).

Flujo de caja. "Las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de la caja real; es decir que no vamos a gastar más de lo que tenemos", dijo Batakis. Esto implica que la asignación de partidas no será "a pedido" de los organismos en función del Presupuesto anual, sino que se irá liberando conforme ingrese dinero a partir de la recaudación tributaria, para evitar que el bache financiero se cubra con deuda o emisión.

Manejo eficiente. "Vamos a hacer una modificación en la Ley de Administración Financiera: todos los organismos del Sector Público Nacional tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del Presupuesto y las erogaciones", señaló Batakis. Se trata del régimen de "cuenta única" similar al que utilizan muchas provincias. La ministra dijo que esa medida permitirá un ahorro al Estado de 600 mil millones de pesos anuales. Agregó que "estamos proponiendo que el congelamiento de personal que tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado".

Valuación fiscal. "Se va a migrar el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía", dijo Batakis, para ganar en homogeneidad en los distintos distritos respecto de la valuación fiscal de los inmuebles, que suelen ser una fuente de subdeclaración de impuestos.

Precios

"No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones", indicó Batakis, en relación a las fuertes subas que se registraron en medio de la incertidumbre por las restricciones a las importaciones y en medio de la corrida cambiaria.



Por la noche, el ministro Scioli mantuvo reuniones con los bancos nucleados en Adeba y con empresas de consumo masivo para continuar tejiendo la relación con el sector privado. El viernes pasado, Scioli junto a Batakis habían recibido a los directivos de las principales empresas de alimentos del país.

Defensa de la Competencia. La ministra anunció que avanzará en la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el marco de la ley que evita las concentraciones económicas e investiga conductas anticompetitivas. "Tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia. Vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal", señaló Batakis. La ley prevé que, dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia, funcione el Tribunal de Defensa de la Competencia, que estará integrado por cinco miembros.

Deuda

"De ninguna manera está en duda el pago de la deuda en pesos", afirmó Batakis. "Hubo un gobierno que defolteó su deuda en pesos", dijo en referencia al de Mauricio Macri, y aseguró que "ahora tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda". Propuso "la creación de un Comité Asesor de Deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos". Confirmó que se va a mantener el cronograma de licitaciones de títulos.

Tasas. "Vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas", dijo la ministra, y agregó que "para incentivar el ahorro en pesos se van a ofrecer otro tipo de instrumentos más allá de las habituales licitaciones de títulos públicos".

Dólar y reservas

"Entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio", señaló Batakis, y relativizó la importancia del dólar blue o los financieros. Consideró que "el actual amesetamiento en la acumulación de reservas que transita la Argentina era previsible y está relacionado con el ciclo económico, vinculado con los tiempos de cosecha y la importación de energía. A partir de septiembre esa meseta se va a ir pudiendo superar".