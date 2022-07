La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, ofrecieron mayores precisiones sobre el mensaje que dio este lunes a la mañana la flamante ministra de Economía Silvina Batakis. Los funcionarios, que participaron de la conferencia de prensa junto con el ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli y el de Turismo Matías Lammens, garantizaron que el gobierno nacional no promoverá una devaluación del peso y resaltaron la solvencia del Estado para administrar el tipo de cambio.

"Las medidas presentadas tienen responsabilidad política y cuentan con el respaldo de toda la coalición de Gobierno", expresó la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. "Tenemos músculo para seguir administrando una situación muy difícil y ordenar el desequilibrio tanto en relación con las divisas como con los gastos del sector público", agregó.

Ordenar las cuentas fiscales

La titular de la AFIP destacó que estas medidas "apuntan hacia el ordenamiento de las cuentas fiscales en un escenario muy crítico a nivel internacional con aumentos de precios generalizados en los alimentos y logística que nos impactan plenamente”. “Nuestras políticas buscan amortiguar estos efectos sobre los sectores más vulnerables", sostuvo en entrevistas radiales.



Tras indicar que "hoy estamos sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad del gobierno anterior de tomar deuda en dólares para luego fugarlos", agregó que "lo que planteó la ministra es que vamos a tener que ordenar el comportamiento del gasto público".

Explicó que "el año pasado hubo un desequilibrio récord, pero de cara a lo que fue la pandemia”, y afirmó que “hoy la economía está creciendo, está generando recursos genuinos". En ese sentido remarcó que la recaudación tributaria "viene creciendo por encima de la inflación", y destacó el "esfuerzo que estamos haciendo para captar los recursos de los sectores de mayor capacidad contributiva".



"Tenemos que devolverle solvencia al Estado", remarcó Marcó del Pont tras recordar que "se proyectó para este año un déficit del 2,2 por ciento del PIB, ese es el objetivo que sigue vigente, lo acordado con el FMI". Así aseguró que "habrá que hacer esfuerzos en términos de una administración más eficiente, para poder converger a ese desequilibrio". Destacó las definiciones de Batakis sobre la "capacidad de encarar el refinanciamiento de los distintos vencimientos" y sobre "el rendimiento que le vamos a ofrecer a aquellas personas que inviertan en títulos en pesos en moneda doméstica".



Consultada al respecto señaló que "va a ser un aumento en las tasas, porque si estamos lidiando con la presión de dolarizar carteras, es absolutamente consistente que desde el Estado digamos que el rendimiento que se ofrece no se lo come la inflación".

Dólar competitivo

Haciéndose eco de lo que dijo esta mañana la titular del Palacio de Hacienda, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, dijo que el tipo de cambio "es competitivo" y aseguró que, por lo tanto, "no se necesitan mayores devaluaciones". "Con el dólar oficial, es el mercado donde las regulaciones del Banco Central aíslan las maniobras especulativas. No hay que esperar otra cosa que lo que viene sucediendo", explicó en C5N y agregó que el Banco Central "viene moviendo el tipo de cambio sin ningún sobresalto. Creemos que este tipo de cambio es competitivo, que no se necesitan mayores devaluaciones".

Medidas

Con un discurso en linea con lo que venía manifestando en sus apariciones públicas, Batakis institucionalizó su compromiso de sostener el equilibrio fiscal y el programa económico acordado con el FMI. El foco estuvo puesto en lineamientos para racionalizar el gasto a través de decisiones administrativas concretas que dan cuenta de su conocimiento específico en la materia

Entre las principales medidas fiscales se alinean las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones, que a partir de ahora serán acordes a la proyección de la caja real de modo que el Estado no gaste más de lo que tiene. Además, anunció una modificación en la Ley de Administración Financiera en dos sentidos: la primera es que todos los organismos del Sector Público Nacional tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del Presupuesto y las erogaciones; y la segunda tiene que ver con ampliar a todos los organismos estatales el congelamiento de personal vigente.



Las consideraciones macroeconómicas tampoco generaron sorpresa: descartó una devaluación, repitió que habrá una tasa de interés real positiva y anunció que se avanzará con el Tribunal de Defensa de la Competencia para evitar abusos en la fijación de precios.