San Lorenzo informó este lunes que Valentino Guzmán Zanni, futbolista de la Octava División del club, falleció a los 15 años tras luchar un largo tiempo contra una enfermedad.

“Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia”, publicó el Ciclón en sus redes sociales por la mañana.

El club de Boedo agregó que “está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Jugadores, compañeros, hinchas e incluso otros clubes llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni, quien se desempeñaba como lateral derecho y en octubre de 2023, luego de que fuera diagnosticado, fue a visitar a los jugadores del primer equipo por entonces dirigido por Rubén Darío Insúa y posaron para las fotos durante un entrenamiento en la ciudad deportiva del club en el Bajo Flores.