Tras un suspenso de casi día y medio, Eduardo Domínguez renunció este martes como entrenador de Independiente tras una reunión que mantuvo con los dirigentes en el predio de la localidad bonaerense de Villa Domínico y a pesar del pedido de los jugadores para que se quede.

"Es un momento difícil para mí y obviamente para los jugadores. Estuvimos hablando con ellos, con los dirigentes y con Rolfi. Lo único que tengo para decir es agradecer al club que me ha abierto las puertas, que me ha hecho sentir cómodo, bien para trabajar tranquilo. Y a Rolfi por la confianza que me ha brindado. Agradecer a los jugadores, al hincha... Sabemos que generamos una expectativa grande al inicio y lamentablemente no lo pudimos devolver en resultados ese cariño", explicó Domínguez.

El ahora exDT rojo se retiró del predio por la tarde y brindó una brevísima declaración ante los medios presentes, sin contestar preguntas. "Es una etapa que hay que dar vuelta la página, seguir mirando para adelante. Soy consciente de lo que di y de lo que no hice, pero estoy tranquilo que lo di todo", cerró.

Domínguez llegó alrededor de las 8 de la mañana a Domínico y fue el primer encuentro con sus dirigidos después de la derrota del domingo frente a Racing, detonante para el fin de ciclo del DT. Incluso había suspendido la conferencia de prensa post Clásico de Avellaneda mientras que el lunes el plantel tuvo día de descanso.

En el predio también estuvieron el secretario general de Independiente, Héctor "Yoyo" Maldonado, y el mánager Daniel "Rolfi" Montenegro, quienes intentaron convencer al entrenador de modificar su postura... No tuvieron éxito. Tampoco los jugadores.



El que se haría cargo del equipo por el momento es el exdelantero Claudio Graf, DT de la Reserva, mientras ya comenzaron a circular los nombres de los posibles reemplazantes de Domínguez, con Ariel Holan, Frank Darío Kudelka, Mauricio Pellegrino y Jorge Almirón entre los más destacados.

La de Racing fue la tercera derrota en fila para Independiente, que venía de sufrir sendos 3 a 1 ante Patronato y Platense.

El ciclo de Domínguez, quien firmó en Avellaneda a principios de año y llegaba de un paso consagratorio por Colón -campeón de la Copa de la Liga 2021 tras golear a Racing en la final-, finalizó así con 29 partidos, con 10 triunfos, 9 empates y 10 derrotas.

Independiente marcha 22º en la actual Liga Profesional, a la vez que viene de quedar afuera de la Copa Sudamericana en fase de grupos y tampoco pasar de ronda en la pasada Copa de la Liga. En la tabla anual, que clasifica a las copas internacionales, se ubica también en el puesto 22º, con 23 unidades, a 20 del líder Racing y 7 por encima del último, Talleres. Donde sigue con vida es en la Copa Argentina: se medirá con Vélez en octavos de final.