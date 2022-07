El exjefe del Ejército César Milani aseguró este martes que “es absolutamente falso” que la vicepresidenta Cristina Kirchner “tenga un plan para meter una cuña” en las Fuerzas Armadas. El teniente general retirado denunció, de esta manera, una campaña de fake news en su contra: “Tienen malos informantes o mala intención, tratan de perjudicar”.

La nota, desmentida por Milani, asegura que el senador Oscar Parrilli, cercano a la exmandataria, inició “una embestida” contra el jefe del Ejército, Guillermo Olegario Pereda, con el objetivo de ascender al segundo de la fuerza, el general Diego Martín López Blanco. Para el artículo se trata de una movida de la vicepresidenta sobre las Fuerzas Armadas en un contexto de crisis.

Consultado por AM750, Milani hizo su descargo: “Dicen que Cristina trata de meter una cuña del Ejército con Oscar Parrilli y conmigo como gestor de la movida, pero son ellos los que tratan de generar una cuña en las Fuerzas Armadas”.

“Esto es absolutamente falso. No tuve ni tengo ningún tipo de injerencia en el Ejército. Mucho menos en el ministerio de Defensa. No concurro allí desde el 2015. No participé ni participo de ninguna maniobra ni ningún funcionario cercano a Cristina, a la que no veo desde el 2015. Tampoco a los funcionarios Oscar Parrilli o Carlos Zannini”, desmintió.

Y añadió: “Estoy en mi casa, con proyectos, con cuestiones que hacen a temas personales. En el juicio (que se está llevando a cabo por supuesto enriquecimiento ilícito) estoy muy esperanzado con que todo salga bien. Estoy confiado en mi inocencia. Esta es otra de las causas que me armaron”.

“En todas las que me armaron me sobreseyeron. Inclusive tengo dos causas por haber mandado a un grupo de ingenieros a villas de la Capital Federal para proveer de agua potable y cloacas, pero creo que fueron archivadas, nunca fui llamado. Los calumniadores profesionales se movían así en esa época”, finalizó.