Este lunes la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció en conferencia de prensa los lineamientos que seguirá su gestión. Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, sostuvo que le parece "razonable" que el gobierno "ordene las cuentas", pero alertó sobre la continuación de las inversiones en la obra pública: "La realidad es que cada vez que ha pasado algo similar en la historia del país lo que suele ocurrir es que se dejan de pagar las inversiones en obra pública", afirmó.

"Venimos tieniendo inconvenientes desde hace un tiempo con productos que son importados", explicó Weiss, en diálogo con Aquí, allá y en todas Partes por AM750. Consultado por el estado del sector de la construcción, Weiss agregó que la crisis económica afecta a obras eléctricas, de saneamiento, agua y cloacas y rutas donde se utilizan insumos importados.

Además, reveló que "cada vez que hay un cimbronazo, lo primero que hacen los proveedores es no pasar precios o incluso no entregar". "La cadena de comercialización se paraliza en gran medida. No hay entregas en muchos casos y en otros casos hay entregas con aumento de precios importante, por las dudas", agregó.

El porcentaje de aumentos de precios va desde el 15% al 30%, dependiendo de cada producto, según detalló el presidente de la Cámara de la Construcción."Cada vez que una vez que se clarifican las medidas, el mercado empieza a tranquilizarse, las ansiedades desaparecen. Y entonces los proveedores se empiezan a integrar y empiezan a pasar precios nuevamente", concluyó.