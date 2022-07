Dirigentes sindicales de distintas centrales obreras tomaron distancia de los primeros anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, y consideran que llegó el momento de salir a calle para llevarle al Gobierno nacional sus reclamos y enfrentar a los especuladores. El titular de Suteba, Roberto Baradel, consideró que los anuncios de la ministra estuvieron destinados “a un sector y no a los trabajadores”, pidió un "cambio de actitud" y anticipó que desde las dos CTA y otros gremios se está debatiendo una movilización para plantearle al Gobierno “una agenda de los trabajadores”. Para el camionero y triunviro cegetista Pablo Moyano lo de Batakis “ha sido un mensaje a los mercados y bancos. Creo que le tiene que dar un mensaje al pueblo argentino y darle tranquilidad de que va a tratar de bajar la inflación” y sostuvo que existe “la necesidad en la CGT de una movilización para reclamarle a los formadores de precios y al gobierno para que escuche los reclamos del movimiento obrero”.

Las palabras de la ministra también pusieron en “alerta” a los trabajadores estatales. “Queremos saber qué es lo que van a hacer. A priori, no cayó bien en ningún sector del trabajo. En este momento hay 30 mil empleados públicos concursando para pasar a planta. El reclamo que hacemos desde ATE es que lo hagan vía paritarias o decreto. Después de 10 años de cumplir funciones en el Estado, el trabajador no debería concursar para ocupar el lugar”, dijo el líder de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Daniel “Tano” Catalano, en diálogo con la AM750. Catalano, que puso en “alerta” a su gremio, le puntó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni: “Los números que maneja el Gobierno son los de la macroeconomía, cuando lo querés trasladar al salario quedás en un lugar de indecisión. Moroni debería estar reabriendo la paritaria ahora o meter una suba fija para recuperar el poder adquisitivo. No se termina de entender qué es lo que pedimos”, advirtió el líder de ATE y aseguró que las paritarias se deben reabrir “en este momento”.

En el mismo sentido se pronunció el titular de ATE Nacional y adjunto de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, frente al congelamiento de ingresos al Estado; afirmó que los anuncios “son más de lo mismo: medidas de ajuste que van a impactar negativamente en la vida económica y social para la mayoría de los argentinos”. Godoy también sostuvo que este miércoles esa central sindical realizará asambleas en todo el país y que no se descartan medidas de fuerza “para expresar la voz de las y los trabajadores, y que el Gobierno no sólo escuche y atienda los reclamos del FMI y de los grandes grupos económicos, que se enriquecen a costa de pobreza de los argentinos”.

Mas conciliador, el dirigente de UPCN, Andrés Rodríguez, sostuvo que "el Estado tiene un número aceptable de trabajadores", pero igualmente se plegó reclamo: "Lo que necesita el Estado es que los que están contratados o por planta transitoria, pasen a planta permanente, sino se generan dos clases de trabajadores", indicó en diálogo con Mejor País Del Mundo, por Radio Con Vos.

A pesar del alineamiento de la mayoría de los dirigentes sindicales de la CGT y de la CTA con el Gobierno, crece la idea de expresar su descontento con el rumbo económico en las calles. “Estamos preocupados porque una cosa es intentar calmar la situación macroeconómica y otra cosa es la falta de respuestas a cuestiones importantes como la distribución del ingreso”, dijo Baradel en una entrevista con Futurock y agregó: "Una de las principales tareas que debería llevar adelante el Gobierno es parar la escalada inflacionaria, parar a los especuladores y generar otro esquema en la redistribución del ingreso y el sector productivo”. “Antes era pobre el que no tenía trabajo, ahora se es pobre porque se tiene trabajo y no se llega a fin de mes”, advirtió..

Baradel también anticipó que dirigentes de las dos CTA y gremios de la CGT “estamos teniendo unas reuniones” porque “creemos que tenemos que movilizarnos” para “plantear una agenda desde los trabajadores y llevársela al gobierno nacional”. Además, dijo que la central nacional docente Ctera realizará mañana una conferencia para reclamar un incremento en las jubilaciones docentes que en 11 provincias solo tuvieron una suba del 9 por ciento durante el primer semestre de este año.

En tanto, Moyano dijo que a “los mercados hay que darle buenas (expectativas)”, pero sostuvo que “primero está la gente nuestra que la está pasando muy mal”. “Hay un lobby muy grande de los generadores de precios. No es casualidad lo que dijeron en AEA sobre esto. Hay un ataque de la derecha, de los medios, de la Justicia y de los grandes generadores de precios que remarcan los alimentos todos los días”, insistió Moyano ante la prensa al llegar a la delegación porteña del Ministerio de Trabajo de la calle Callao por un conflicto de encuadramiento de los trabajadores en una empresa portuaria en medio de una importante movilización de camioneros.

Este jueves, la Comisión Directiva de la CGT discutirá la convocatoria a una movilización para el mes de agosto, a raíz de la situación económica y el alza inflacionaria. “No es un paro nacional, nosotros apoyamos al Gobierno. Tenemos que hacer una gran movilización para denunciar a los grandes generadores de precios”, aclaró Moyano.