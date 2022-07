#JoystickDivision Siempre es temporada alta de esports, comenzando por las competencias para aficionados de League of Legends, como la Red Bull Solo Q que ganó Addoh (quien viajará a México para los playoffs de la Internacional junto con el subcampeón, Weze7), o como Dúos Furiosos, el torneo 2vs2 de Furious Gaming y Fitchin ganado por el team Azus. También se definió el Wild Rift Icons, que coronó a Nova Esports como el primer campeón mundial, al vencer en la final al J Team. Y, además, se está disputando el VALORANT Masters Copenhague, con los mejores 8 equipos del mundo, clasificados en diversos Challengers como el que acaba de ganar KRÜ Esports, y transmisión vía Twitch y YouTube. En cuanto a Valorant, la escuadra 9Z Team presentó también su nuevo equipo femenil, con Covinhas, Anqh, micaela, Nanu, reshi y el coach Damiaton.

#GolDeVisitante Dale que vienen. El madrileño C. Tangana traerá su gira Sin cantar ni afinar al Movistar Arena, el 22/11. Los ingleses Bastille confirmaron visita el 7/9 en el Luna Park, para bancar su disco Give Me the Future. Además, Dua Lipa mudó sede para sus shows del 13 y el 14/9, que estaban anunciados para el Hipódromo pero serán en el Campo Argentino de Polo.

#CualquieraPuedeGooglear Clic sobre tablas: dos chicas que viven en el GBA y reciben a un nuevo compañero de vivienda arman el triángulo de Conurbano cotidiano, de Santiago Gobernori, que tiene función el miércoles 13/7 a las 21 en Galpón de Guevara. Clic podcastinado: el universo de diseñadores y desarrolladores de videojuegos anima el podcast Early Access, del portal especializado Press Over, que inicia su segunda temporada. Clic en curso: hasta el 29/7 estás a tiempo para inscribirte en los cursos virtuales de Estudio Urbano, cuya oferta incluye 28 propuestas vinculadas con música, audio, gestión, oficios y redes.



#DeCatálogo La psicodelia pide pista en el nuevo álbum de Los Peyotes, Vírgenes, una intensa aventura garagera en 13 canciones, que abre con el tonificante manifiesto retropunk La gente es una mierda. La platense Inés Mauri soltó Pendeja, álbum debut de puro indie rock movilizado, con participaciones de Paula Maffia y Carmen Sánchez Viamonte. La divisa rosarina Killer Burritos volvió a estudios para grabar Fugitivo, que trae 10 canciones de rock nac&pop y a Fito Páez como invitado y padrino. Ciano debutó con Marea, un disco urbano con feats de Valen Madanes y Lautaro López. Además, desde el exterior llegan los discos de Lucas Delacroix (que anda por Dinamarca y sacó Somos, con regusto nostálgico y sonido extrañamente vintage) y de Martina Camin (que desde España mandó el EP conceptual Just Water, con temáticas acuáticas, oceánicas, límpidas).

#AltaTemporada ¿Quién se quedó sin series? Que invadir la Tierra no es fácil y que no todos los extraterrestres sienten lo mismo es data que se desprende de la tercera de la animación alienígena Solar Opposites, con estreno el miércoles 13/7 en Star+, que al mismo tiempo subirá sus dos primeras. Por otro lado, un grupo de jóvenes amigxs afrontan dudas y bullyings en la debutante argentina Supernova, que ya está en Prime Video y por Canal 9. Además, Apple TV+ tiene Black Bird, thriller carcelario basado en hechos reales. Y si te van los spin-offs, una serie icónica, animada y adolescente de la MTV noventera muta en película sci-fi: Beavis & Butt-Head recorren el universo, desde el jueves 14/7 en Paramount+.

#HacelaSimple ¿No tenías canciones nuevas para esta semana? ¡Ahora tenés! Andá a fijarte en los perfiles en plataformas de Mi Amigo Invencible (La araña, precedido por un corto conceptual dirigido por el líder del grupo, Mariano Di Cesare), de los pampeanos Las Sombras (Las vueltas de la vida), de Esencia Vudú (Tal vez nada), de Miqueas Tabor (M.I.A.), de La Amante (El hilo rojo), de Sobreviento (Arrancármelo), del ahumado Blunted Vato (G-Class, con feat del rapero español Khaled) y de La Joaqui (GD, por DJ Tao). Además, el bajista Luciano Scaglione abre colectora desde Attaque 77 con Final del camino, primer simple de su proyecto Lucho al Attaque.