Luego de cuatro jornadas intensas en Costa Salguero, Latinoamérica encontró en Leviatán a su primer representante para Valorant Masters, el gran torneo que reúne a los mejores del mundo en busca del nuevo campeón del juego aparecido en pandemia que encarna la disciplina gamer del momento. Durante cuatro días, el pabellón 1 del predio de Costa Salguero fue sede, y testigo, de algo histórico: por primera vez en un Valorant Champions Tour LATAM se celebró un evento presencial con público.

En esta ocasión, el VCT reunió a los cuatro mejores equipos de las regiones norte y sur de América latina para competir por el primer pasaje al Masters de Copenhague: KRÜ Esports (Argentina), Leviatán (Argentina), Fusion (Colombia) y E-Xolos Lazer (México). Los cuatro equipos se presentaron en Costa Salguero sabiendo que uno solo podía hacerse con el título de campeón en el juego de Riot Games.

Los días previos al inicio del torneo, el vocero de Valorant para LATAM, Nicolás Yentzen, reveló que, además de "la pasión que tiene el público argentino", el motivo para hacer de Buenos Aires la sede del torneo fue "mostrarle a Argentina lo que puede ser el Valorant competitivo", con el objetivo de hacer crecer al juego y su comunidad en nuestro país. "Esta es una escena que vino para quedarse", sentencia muy seguro.

► La primera sangre

Llegado el jueves 23, la larga espera terminó y los fans de Valorant pudieron encontrarse y conocerse, no sólo entre sí sino también a sus ídolos. El calor de ese público presencial no tardó en hacerse notar y reinó a lo largo de los cuatro días de competencia, en cada headshot, jugada arriesgada y victoria que se festejaron con la intensidad que hizo conocido al público argentino en todo el mundo.

Acá todo se celebra como si estuviéramos en la cancha; y la hinchada de Leviatán no perdió intensidad ni luego de la derrota que sufrió su equipo frente a Fusion en el primer día. Y tal vez hasta resintieron a KRÜ, el equipo fundado por Sergio "Kun" Agüero, que arrasó en su primer partido contra los mexicanos E-Xolos Lazer asegurando su avance en el torneo.

Basta con ver un par de enfrentamientos a este nivel para entender que el FPS táctico que plantea Valorant genera partidas de alta intensidad y velocidad, en las que las rondas de dos minutos pasan en instantes de un stand-off glacial a un aluvión de disparos del que no tarda en emerger un ganador.

La saga de batallas épicas al mejor de 3 continuó en la segunda jornada con la Ferrari rosa del "Kun" Agüero sellando su presencia en las finales del VCT con una victoria contundente sobre Fusion, enviándolos al losers bracket, con un pie fuera de la competencia.

Pero el segundo día de torneo también contó con el primer equipo eliminado. Fiel a su mística de comebacks épicos, Leviatán resolvió su cruce con E-Xolos Lazer 2-0 a través de rondas vertiginosas en las que brilló Shy, el integrante más joven y nuevo del dragón.

► La revancha

En el tercer día de torneo, la competencia se ajusta. En la línea final para encontrar a un campeón cambian las reglas: ahora los cruces son al mejor de cinco partidas. La fecha enfrenta a Fusion y Leviatán por el pase a la final contra KRÜ.

El encuentro entre público y jugadores es natural y espontáneo. Ya en la tercera jornada las caras conocidas se saludan y los jugadores, más cómodos, se alimentan de las arengas y cantos para hacer frente al desafío que plantea el VCT LATAM. Luego de la victoria en el primer día, Fusion encarA al dragón para eliminarlo definitivamente. Y el ambiente en el pabellón 1 de Costa Salguero se siente cargado desde que los jugadores toman sus puestos.

La partida, única en la jornada, es veloz y despiadada. Las rondas se suceden con headshots imposibles y tiroteos que se resuelven en fracciones de segundo mientras los mapas se iluminan con el multicolor de las habilidades especiales que bloquean, obstruyen y buscan información vital para superar esta partida de poker con balas. Porque en Valorant lo que importa es la táctica. Para ganar una partida es necesario combinar herramientas de sigilo con maniobras y decisiones estratégicas en equipo, que requieren mente y manos frías para ejecutarlas.

Los mapas se suceden y la guerra de atrición entre ambas escuadras es brutal. Cada ronda conquistada es una hazaña que empuja a ambos equipos hacia un punto muerto: el marcador indica 2-2 y la última partida define el destino de ambos. La quinta y última jugada de la saga inicia con expectativa de público y casters por igual, las voces que aportan ritmo a la pasión repasan el histórico de encuentros e inyectan drama al final de la velada.

Hasta que por fin, luego de cinco horas, cuando todas las habilidades quedan en cooldown y la última bala sale del cargador, Leviatán canta victoria al anotar el punto final que los lleva no solo al partido más deseado, sino a enfrentar a su rival histórico: KRÜ.

► La finalísima

La etapa final del VCT les permite a los fanáticos acceder a un nuevo nivel de éxtasis deportivo: no solo la definición del campeón latinoamericano se disputó entre dos equipos argentinos, sino que el encuentro trenzó a KRÜ y Leviatán en una nueva instancia del "clásico del sur", choque que históricamente favoreció a la escuadra del Kun.

Pareciera que el destino preparó a la Levianeta para este momento, ya que su renovado cuerpo técnico incluye a dos figuras claves en el armado original de KRÜ, Martín "Betony" Bourre y Rodrigo "Onur" Dalmagro, quienes tuvieron la tarea de idear un plan para derrotar a una bestia creada por ellos mismos.

Ambas escuadras enfrentan sombras del pasado tiro a tiro y ronda a ronda en un encuentro inédito, en el que KRÜ empieza dominando durante las primeras instancias y poco a poco pierde el control del juego y queda a merced de las fauces del dragón. La sentencia llega antes de lo esperado, y el primer cruce es para Leviatán y su hinchada feroz, opacando con su barullo a los fanáticos de KRÜ, que minuto a minuto tenían menos para festejar.

El 2-0 no se hizo esperar, y trajo consigo la ilusión de espantar al fantasma que acecha a la levianeta, ya que en dos años de competencia nunca habían podido derrotar a KRÜ en torneos oficiales. La tercera partida inicia con un resultado contundente (12 rondas a 0, de las 13 necesarias para ganar el punto de mapa) a favor de Leviatán, que desgarra las defensas de KRÜ, penetrando sus perímetros y dejándolos sin tiempo ni aliento para reaccionar.

El final es intempestivo cuando, a pesar de los mejores intentos de la escuadra rosada, Nagzet (KRÜ) queda acorralado y una bala bien colocada sella la historia. Leviatán festeja mientras la Ferrari rosa choca en un histórico 0-3. Ya con todo dicho y disparado, el dragón ruge victorioso, después de una ardua campaña que lo llevó a recorrer diez mapas para trazar su camino a la gloria.

Sin embargo, la historia no terminó ahí para KRÜ, que ayer se impuso al equipo brasileño Ninjas in Pyjamas para ganar vía Last Chance Qualifier su lugar en el Masters. De esa manera, los dos representantes argentinos competirán contra otros 10 de todo el mundo por el título de mejor equipo competitivo de Valorant. ¿Se volverán a cruzar en la final?







