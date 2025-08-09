En las efemérides del 9 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1922. Nace Philip Larkin

Nace el poeta inglés Philip Larkin, uno de los más destacados del siglo XX. Comenzó a publicar después de la Segunda Guerra. En su obra poética se pueden nombrar El barco del norte, Un engaño menor, Las bodas de Pentecostés y Ventanas altas. También escribió las novelas Jill y Una chica en invierno, y fue crítico de jazz de The Daily Telegraph. Murió por un cáncer de esófago en 1985.

1936. La hazaña de Jesse Owens en los Juegos de Berlín

Jesse Owens completa su gran actuación en los Juegos Olímpicos de Berlín al ganar la medalla de oro en la posta 4 por 100, récord mundial incluido. El 3 de agosto se había impuesto en los 100 metros. Un día después se cuelga la presea dorada en el salto en largo y el 5 de agosto gana la final de los 200 metros. Las cuatro medallas de oro no tienen precedente: Carl Lewis igualará la hazaña en las mismas pruebas en los Juegos de Los Ángeles, en 1984. La victoria de Owens, un atleta negro de 22 años, nacido en Alabama, desaira al nazismo y a Hitler, deseosos de ver la superioridad aria en las competencias.

1945. Bomba atómica sobre Nagasaki

El B-29 Bockscar, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lanza sobre Nagasaki la segunda bomba atómica. Tras días antes se había arrojado la bomba sobre Hiroshima. El segundo y, a la fecha, último ataque nuclear de la historia, causa unas 40 mil muertes en la ciudad japonesa y deja cerca de 25 mil heridos. Los muertos por la radiación se sumaron a lo largo de los años.

1967. La muerte trágica de Joe Orton

El dramaturgo inglés Joe Orton es asesinado a martillazos en la cabeza por su pareja, Kenneth Halliwell, que acto seguido se suicida con pastillas. Orton tenía 34 años y había escandalizado con sus comedias negras, como El rufián en la escalera, El realquilado, El botín y Lo que vio el mayordomo. También escribió cuatro novelas que se publicaron después de su muerte, dos de ellas en coautoría con Halliwell.

1969. Los crímenes de Cielo Drive

En el 1050 de Cielo Drive, en Beverly Hills, se produce el que quizás sea el crimen más macabro del siglo XX. Instigados por Charles Manson, tres miembros de su secta, conocida como La Familia, entran a la casa del productor discográfico Terry Melcher (hijo de la actriz Doris Day), que había rechazado proyectos musicales de Manson. Melcher no estaba en la casa. Los tres enviados por Manson hallaron a la actriz Sharon Tate, al peluquero Jay Sebring y a una pareja de amigos de Tate: Abigail Folger y Wojciech Frykowski. Tate estaba embarazada de ocho meses: su esposo, el cineasta Roman Polanski, se hallaba en Londres en ese momento. Matan a los cuatro a cuchillazos y balazos. Antes de ingresar habían asesinado a Steven Parent a metros de la casa. Al día siguiente, otro grupo de La Familia mata en su residencia al ejecutivo de un supermercado, Leno LaBianca. Los asesinos son capturados, igual que Manson. Evitan la pena de muerte y reciben prisión perpetua. Manson muere en prisión en 2017, a los 83 años.

1975. Muere Dmitri Shostakovich

El músico ruso Dmitri Shostakovich fallece a los 68 años, en Moscú. Nacido en San Petersburgo en 1906, fue uno de los principales compositores rusos del siglo XX. Su corpus de quince sinfonías es lo más destacado de su producción, junto con las óperas La nariz y Lady Macbeth de Mtsenk (que le valió sus primeros roces con el estalinismo), quince cuartetos de cuerda y dos conciertos para piano.

2013. Fallece Eduardo Falú

A los 90 años muere una de las grandes figuras del folklore argentino: Eduardo Falú. Había nacido en Salta y formó un dúo excepcional junto al poeta Jaime Dávalos. De su asociación surgieron clásicos como “Vidala del nombrador”, “Tonada del viejo amor” y “Zamba de la Candelaria”. Musicalizó el Romance de la muerte de Juan Lavalle, escrito con Ernesto Sabato.

Además, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia; y en la Argentina es el Día del Maestro de Educación Especial.