El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 9 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores una jornada con cielo despejado y bajas temperaturas. La mínima será de 5 grados y la máxima de 15.

El domingo, los registros térmicos tendrán una leve suba con respecto al sábado: 7 grados de mínima y 17 de máxima. Por la mañana estará despejado y durante la tarde/noche el cielo se presentará parcialmente nublado.

Para el lunes, en tanto, se esperan similares condiciones a la jornada dominical, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados.

