En 2010, Carmen Giménez sufrió un intento de femicidio en España por parte de su pareja, quien la arrojó de un tercer piso. Sobrevivió, pero hoy arrastra una lesión medular completa que le dejó en silla de ruedas.

Luego de que su hijo Bruno falleciera en un parto prematuro, Giménez decidió salir a correr. Hoy es una de las fundadoras de Run For You, un proyecto que da visibilidad al atletismo adaptado y busca incentivar un deporte más inclusivo.

En diálogo con AM750, la atleta española recordó que no solo sufrió violencia de género sino también institucional: "Mi caso fue archivado por falta de pruebas, que es como quedan en España la mayoría de los casos".

En ese sentido, explicó que si bien los casos que llegan a la Justicia "tienen un alto índice de condena", en la mayoría de ellos no hay una respuesta en el ámbito judicial.

Una historia inspiradora

"Con mi hijo me hice especialmente consciente del regalo que era la vida y que él me había demostrado que no era una cuestión de años ni de días, sino que tú quieres a una persona incluso antes de nacer, después de morir, porque es amor y no se cuantifica por años", contó Giménez, emocionada.

Y recordó sus comienzos en el atletismo. "Empecé a correr porque decidí que debía estar presente en las calles y la forma más rápida de hacerlo y de recorrer muchos sitios era corriendo", detalló.

Y agregó: "Más allá de correr por mi hijo, me di cuenta que no había visibilidad para los atletas paralímpicos y empecé una fundación, que es Run for You. Según la web oficial, el proyecto es "un nuevo club de atletismo sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid donde absolutamente todas las personas tienen cabida. Nuestros miembros van desde practicantes del medio fondo tradicional, hasta velocistas con discapacidad física. Queremos aportar los medios necesarios para que todos podamos ejercer el atletismo sin importar nuestra condición".

"El deporte es una herramienta sanadora, de igualdad, de inclusión y de desarrollo personal. Es muy importante en la vida de cualquier persona, pero en la vida de una persona con una discapacidad física, el recuperar -en mi caso el atletismo- la sensación de velocidad, por ejemplo, es como poder recuperar sensaciones que pensabas que no estaban a tu alcance", concluyó Giménez.