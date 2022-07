La oposición peruana no contaría con los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en Perú, que está previsto que se vote mañana en el Congreso.

El jefe de la bancada del opositor Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó este miércoles que no cuentan con los 87 votos necesarios para que se apruebe el proyecto impulsado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que pretende restituir la Cámara de Senadores y Diputados.

"No llegamos a tener los votos completos", por lo cual "tenemos que ver si se va a pedir la votación ahora o después", explicó Montoya a la prensa. Si la iniciativa es votada en el pleno y no cuenta con los votos suficientes, no puede ser tratada nuevamente, por lo que los líderes de bancada podrían definir quitarla de la agenda del día.

El dirigente opositor apuntó contra las bancadas afines al oficialismo por la falta de votos. “Hay dos posiciones ideológicas claras. Los que pensamos que la bicameralidad es importante y los del partido de gobierno, que consideran que se necesita una nueva Constitución. No quieren aceptar las modificaciones que la Constitución permite hacer, que son las que ellos estaban pidiendo también”, afirmó.

El último intento de hacer la reforma constitucional que restablece la bicameralidad fue en 2018, cuando en un referéndum fue rechazada con 90,3% de los votos en contra.

El proyecto

Alva presentó el 13 de mayo el proyecto de ley de reforma constitucional para restituir la bicameralidad en el Poder Legislativo. En el documento propuso la modificación de 39 artículos de la Constitución, con el objetivo de “mejorar la estructura, el funcionamiento y la representatividad del Poder Legislativo”.

La propuesta establece que el Congreso se componga de la Cámara de Senadores, con 30 integrantes, y la Cámara de Diputados, con 130, cada una con su propio reglamento. Según la exposición de motivos de la congresista, “existen diversos criterios para determinar el número adecuado de parlamentarios”.

Entre otras propuestas, la presidenta del Congreso planteó eliminar la cuestión de confianza obligatoria y que la confianza voluntaria sea solo por iniciativa del presidente del Consejo de Ministros. Además, pretende restablecer la reelección parlamentaria para “incentivar la carrera política, su profesionalización cualitativa y su renovación gradual”.

“Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Senado con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación”, dice la modificación del artículo 201 relativa a la constitución política de Perú.

En tanto, los cambios en el artículo 206 proponen que la reforma de la Constitución sea aprobada por ambas cámaras.

Congreso unicameral

Actualmente, Perú cuenta con una cámara legislativa integrada por 130 representantes, establecida por la constitución de 1993, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino los poderes del Estado. Desde entonces, el artículo 90, sobre la unicameralidad, señala que “el Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única”, modificando lo pautado en la Constitución de 1920 en la que se optaba por un sistema bicameral.