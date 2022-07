Tras el hallazgo en buen estado de salud de la hija de 9 años de la cantante Roxana Carabajal -sobrina del artista Peteco- y su papá, Gonzalo Koller, luego de cuatro días de búsqueda, la fiscal de Casilda, Marianela Luna, solicitó pericias psicológicas y psiquiátricas para el hombre que estuvo demorado y ayer quedó en resguardo familiar. “Hay que esperar los resultados. Él pedía disculpas y dijo no saber qué le pasó”, señaló la funcionaria judicial sobre el hombre que había salido el viernes de su casa de Carcarañá con la niña y no volvió a comunicarse con la familia. En tanto, sobre la pequeña, indicó que “contó con naturalidad lo que hizo con el papá”.

Luego de varios días de investigación sobre el paradero de Eva y su padre, sumado al pedido desesperado de ayuda por parte de la madre de la nena, ambos fueron encontrados anteanoche en la zona sur de esta ciudad. Según se indicó, fueron interceptados cuando llegaban a la casa de la madrina de la niña, allegada del padre. Durante los últimos días, estuvieron en Buenos Aires y de paseo por Rosario.

La fiscal de Casilda que estuvo a cargo de la investigación de búsqueda de paradero dio detalles del caso: “La niña fue hallada junto a su padre alrededor de las 20 en Anchorena al 200 bis y por parte de personal de la Agencia de Investigaciones de Casilda. Nuestro trabajo fue muy minucioso desde el primer momento; una búsqueda activa a nivel nacional, porque existe un protocolo de actuación del Ministerio Público de la Acusación en el que intervienen distintas fuerzas”, dijo en LT8.

Luna señaló que “la niña fue hallada en buen estado de salud y se reencontró con su mamá. En cuanto al papá, también pudo tener desde el primer momento el acompañamiento de su familia y ser evaluado por un psicólogo”. En tanto agregó que sobre el mediodía de ayer, “estaba siendo atendido por expertos en psiquiatría del Consultorio Médico Forense de Rosario, los que seguramente podrán aconsejar algún tratamiento para él”.

Para la fiscal, “desde el principio se trató de una averiguación de paradero de la niña, y luego de la activación del protocolo, pasó a ser una búsqueda activa, que comprende otras cosas tales como pedido de secuestro del auto, revisión de cámaras, movimiento de tarjetas, intervenciones telefónicas”, precisó. En ese contexto, señaló que “la Fiscalía ordenó la detención del papá porque éste se dio a la fuga en el primer encuentro con la policía local (presunta resistencia a la autoridad), pero para poder someterlo a proceso penal, él tiene que comprender la criminalidad de los hechos, lo que deberá determinarse por medio de los peritos que están interviniendo”.

Entre otros detalles, Luna indicó: "Cuando ingresamos al domicilio del papá, a partir de una denuncia realizada por su hermano -a quien le llamó la atención que el día anterior no lo había reconocido en un primer momento-, en el mismo no había mobiliario, tenía incendiada la parte trasera y se veían cruces de sal ‘protectoras’, dijo él. Y anoche, pidió disculpas y manifestó no saber qué le pasó y que necesita tratamiento psicológico”. En cuanto a la niña, “ella contó lo que hizo con el papá, como si hubieran compartido vacaciones, con naturalidad”, aseguró.

Por su parte, la folclorista -que días atrás indicó que hay una buena relación con el padre de su hija, con quien tiene contacto solo por cuestiones relacionadas con la nena- compartió un video en redes en el que agradeció el accionar judicial, a los medios de comunicación y a la gente en general. También apuntó a que "las madres puedan reencontrarse siempre con sus hijas e hijos".