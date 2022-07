Se dieron a conocer las nominaciones para la entrega 74° de los Premios Emmy. Ceremonia, organizada por la Academia de la Televisión de Estados Unidos, que se realizará el próximo 12 de septiembre, que aún no cuenta con presentador pero sí con posibles ganadores y una certeza: la conversión del evento en su viraje hacia el streaming ya entró en su etapa definitiva.

La competencia de estos días se dirime entre dos nombres: HBO y Netflix. Casi como un calco del 2021, la primera lidera las nominaciones con 140, seguida por la N roja con 105. En un tercer lugar aparece Hulu con 58 mientras que Apple TV+ logró elevar su hándicap con 52. Donde no hubo mucho para destejar fue en Disney+, que recibió 34 nominaciones. Recién en un lejano séptimo lugar se ubica una emisora representante de la primera era dorada del medio como la CBS. La nueva normalidad que impuso el on demand, o de la fusión del aire y el cable con el streaming, se constata en algunos cambios de reglas y el hecho de que no se cumpliera con la tradición del anuncio formal sobre cuáles fueron las señales más nominadas. En vez de ello, cada marca y plataforma lo hizo por sus propios medios.

HBO largó primera, aupada por tres grandes producciones en cada uno de los formatos de ficción. En drama aparece la tercera temporada de Succession (25 nominaciones), seguida por Hacks en comedia (17 nominaciones) y la friolera de 20 reconocimientos para The White Lotus en miniserie. También hicieron lo suyo dos producciones adoradas por la Academia como Euphoria y Barry (entre las dos suman 30 nominaciones). Es la vigésima ocasión que esta cadena lidera las nominaciones y en esta ocasión supera el record que impusiera en 2019 con 137 nominaciones. En ese entonces aún no existía HBO Max, la plataforma de streaming con la que la marca busca imponerse a la N roja. The White Lotus es la gran candidata a vencer en el terreno de miniseries. Con un dato a tener en cuenta: es la única producción del quinteto elegido que no está basada en un hecho verídico.

En Netflix también tienen motivos de festejo. Es cierto que la compañía de Reed Hastings quedó un poco más rezagada frente a su gran competidora (en 2021 había obtenido 129 nominaciones), pero logró hacer historia. Es la primera vez en que una producción de habla no inglesa se cuela en la terna de mejor drama. Se trata de la surcoreano de El juego del calamar (14) que estuvieron bien acompañados por viejas conocidas como Ozark y Stranger Things (13 nominaciones para cada una).

El fenómeno asiático, junto a Severance (Apple TV+) y Yellowjackets (Paramount+), son los únicos nombres nuevos dentro de una categoría que tiene a nuevas vacas sagradas del streaming como Better Call Saul, Euphoria y Succession, entre otras. Lo mismo se replica en el terreno de la comedia donde las contendientes cuentan con más de una temporada y se pueden ver en nuestro país con excepción de Abbot Elementary –una sitcom original de esa reliquia del aire llamada ABC-. Ted Lasso (Apple TV+) despuntó con 20 nominaciones y tampoco se olvidaron de The Marvelous Ms. Maisel (Prime Video) que obtuvo 4 nominaciones en este género. El paladar de los electores habrá mutado al streaming pero resulta bastante cauteloso.

Disney+ luce, sin dudas, algo cabizbaja. En el 2021 obtuvo 71 nominaciones gracias a dos productos novedosos y provenientes del universo Marvel y Star Wars como The Mandalorian y WandaVision. Este año, las 34 consideraciones lucen como un resultado bastante magro para la casa del ratón en su versión digital.

Hulu despuntó con la comedia Only Murders in The Building y las miniseries Pam & Tommy, Dopesick y The Dropout. Con un detalle especial para el público local. Todas las producciones originales de la tercera casa nominada, aquí pueden verse por la flamante Star+.

Conocidas las ternas en las redes sociales comenzó la bulla por las excluidas. La omisión más llamativa fue This Is Us, una abonada en estos premios, que no podrá congraciarse en su última temporada. Yellowstone aparecía como un nombre seguro en drama, pero el western concebido por Taylor Sheridan y protagonizado por Kevin Costner tampoco fue tenido en cuenta. Quizás haya tenido que ver eso que el medio Variety tituló como “Váyanse a los Oscars, estrellas de Hollywood”. En los Emmy 2022 a primera liga de intérpretes de la pantalla grande brilla por su ausencia. Y no fue por falta de trabajo en las nuevas plataformas, simplemente Samuel L. Jackson (The Last Days of Ptolemy Grey), Jessica Chastain (Scenes From a Marriage), Michelle Pfeiffer (The First Lady), Renée Zellweger (The Thing About Pam), Jeff Bridges (The Old Man), y duplas como Jared Leto y Anne Hathaway (ambos por WeCrashed) o Julia Roberts y Sean Penn (ambos por Gaslit) no fueron congraciados en esta ocasión.

Para los fanáticos de Better Call Saul solo importa una cosa. Tras haber sido desairada en cinco ediciones, Rhea Seehorn aparece entre las nominadas como mejor actriz secundaria en drama. Ninguna de las otras es rival para la oriunda de Virginia y ese container de ovarios llamado Kim Wexler. Si hay algo de justicia, ya deberían ir tallando su nombre en la estatuilla.





Nominaciones por cadena

HBO/HBO Max: 140

Netflix: 105

Hulu: 58

Apple TV+: 52

Disney+: 34

Amazon Prime Video: 30

CBS: 29

NBC: 28

ABC: 23

FX: 23

Paramount+: 11





Las principales nominadas

Comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Actor protagonista en comedia

Donald Glover por Atlanta

Bill Hader por Barry

Nicholas Hoult por The Great

Steve Martin por Only Murders in the Building

Martin Short por Only Murders in the Building

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Actriz protagonista en comedia

Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson por Abbott Elementary

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Elle Fanning por The Great

Issa Rae por Insecure

Jean Smart por Hacks

Actor de reparto en comedia

Anthony Carrigan por Barry

Brett Goldstein por Ted Lasso

Toheeb Jimoh por Ted Lasso

Nick Mohammed por Ted Lasso

Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel

Tyler James Williams por Abbott Elementary

Henry Winkler por Barry

Bowen Yang por Saturday Night Live

Actriz de reparto en comedia

Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Einbinder por Hacks

Janelle James por Abbott Elementary

Kate McKinnon por Saturday Night Live

Sarah Niles por Ted Lasso

Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary

Juno Temple por Ted Lasso

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Actor invitado en comedia

Jerrod Carmichael por Saturday Night Live

Bill Hader por Curb Your Enthusiasm

James Lance por Ted Lasso

Nathan Lane por Only Murders In The Building

Christopher McDonald por Hacks

Sam Richardson por Ted Lasso

Actriz invitada en comedia

Jane Adams por Hacks

Harriet Sansom Harris por Hacks

Jane Lynch por Only Murders In The Building

Laurie Metcalf por Hacks

Kaitlin Olson por Hacks

Harriet Walter por Ted Lasso

Drama

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

El juego del calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Actor protagonista en drama

Jason Bateman por Ozark

Brian Cox por Succession

Lee Jung-jae por El juego del calamar

Bob Odenkirk por Better Call Saul

Adam Scott por Severance

Jeremy Strong por Succession

Actriz protagonista en drama

Jodie Comer por Killing Eve

Laura Linney por Ozark

Melanie Lynskey por Yellowjackets

Sandra Oh por Killing Eve

Reese Witherspoon por The Morning Show

Zendaya por Euphoria

Actor de reparto en drama

Nicholas Braun por Succession

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Park Hae-soo por El juego del calamar

Matthew Macfadyen por Succession

John Turturro por Severance

Christopher Walken por Severance

Oh Yeong-su por El juego del calamar

Actriz de reparto en drama

Patricia Arquette por Severance

Julia Garner por Ozark

Jung Ho-yeon por El juego del calamar

Christina Ricci por Yellowjackets

Rhea Seehorn por Better Call Saul

J. Smith-Cameron por Succession

Sarah Snook por Succession

Sydney Sweeney por Euphoria

Actor invitado en drama

Adrien Brody por Succession

James Cromwell por Succession

Colman Domingo por Euphoria

Arian Moayed por Succession

Tom Pelphrey por Ozark

Alexander Skarsgård por Succession

Actriz invitada en drama

Hope Davis por Succession

Marcia Gay Harden por The Morning Show

Martha Kelly por Euphoria

Sanaa Lathan por Succession

Harriet Walter por Succession

Lee You-mi por El juego del calamar

Miniserie

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventando a Anna (Netflix)

Pam and Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Actor en miniserie o film televisivo

Colin Firth por The Staircase

Andrew Garfield por Under the Banner of Heaven

Oscar Isaac por Secretos de un matrimonio

Michael Keaton por Dopesick

Himesh Patel por Station Eleven

Sebastian Stan por Pam and Tommy

Actriz en miniserie o film televisivo

Toni Collette por The Staircase

Julia Garner por Inventando a Anna

Lily James por Pam and Tommy

Sarah Paulson por Impeachment: American Crime Story

Margaret Qualley por Las cosas por limpiar

Amanda Seyfried por The Dropout

Actor de reparto en miniserie o film televisivo

Murray Bartlett por The White Lotus

Jake Lacy por The White Lotus

Will Poulter por Dopesick

Seth Rogen por Pam & Tommy

Peter Sarsgaard por Dopesick

Michael Stuhlbarg por Dopesick

Steve Zahn por The White Lotus

Actriz de reparto en miniserie o film televisivo

Connie Britton por The White Lotus

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Alexandra Daddario por The White Lotus

Kaitlyn Dever por Dopesick

Natasha Rothwell por he White Lotus

Sydney Sweeney por The White Lotus

Mare Winningham por Dopesick

Película para televisión

Chip y Dale: al rescate (Disney+)

Ray Donovan: The Movie (Showtime)

Reno 911!: The Hunt For QAnon (Paramount+)

The Survivor (HBO/HBO Max)

Zoey’s Extraordinary Christmas (The Roku Channel)

Serie de animación

Arcane (Netflix)

Bob's Burgers (FOX)

Rick y Morty (Adult Swim)

Los Simpson (FOX)

What if? (Disney +)