Un cambio importante operará en las próximas horas en la decisión oficial de avanzar con la quita de subsidios a las tarifas de energía. Cuando este viernes se active el registro para que los usuarios que lo necesitan se anoten para conservar la asistencia, se abrirá un plazo de inscripciones y estudios de los datos que se viertan en ese registro que evitará la aplicación plena de la quita, ergo, no habrá afectación directa al bolsillo de manera inmediata.

Es que, según confirmaron a Página I12 fuentes oficiales, la secretaría de Energía que conduce Darío Martínez, definió avanzar con la segmentación respetando la característica " quita por nivel ingresos" que se dispuso en el decreto sobre el tema, pero dándole al Estado un mayor plazo de análisis de los datos, con tres puntos centrales: a diferencia de lo que había dispuesto el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, la quita de subsidios a usuarios no será retroactiva a junio; nadie que no se anote en el registro perderá el subsidio hasta tanto no termine el plazo de inscripción; y una vez completado el registro, el Gobierno articulará con los responsables y gobiernos de cada jurisdicción del país para que la quita tenga racionalidad.

En síntesis, no se cambia el principio de quita por ingresos pero sí se da más tiempo para que la medida sea prolija y justa. Todo teniendo en cuenta que el sistema que orquestó Guzmán, vía el ex subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, generaba un shock directo en el bolsillo en el cortísimo plazo. Además de haber sido calculado con bases de datos de clientes antiguas que ameritaban una mayor gradualidad en su análisis para no hacer que paguen los que no deberían pagar.

Cuando este viernes se habilite on line el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía -RASE-, los clientes deberán inscribirse para poder ser exceptuados de la quita de subsidios a las tarifas de los servicios de luz y gas. Según fuentes oficiales, una vez transcurrido un tiempo prudencial de la apertura del registro, se evaluará si la cantidad de usuarios inscriptos resulta significativa y representativa del total de clientes de cada una de las jurisdicciones del país de manera tal que se comience a aplicar la reducción de subsidios.

En las últimas horas y si bien desde el Ministerio de Economía aseguran que no está definido, en el Gobierno circuló fuerte el nombre de Gonzalo Soriano para ocupar la secretaría de Planeamiento Energético, en reemplazo de Santiago López Osornio. Este último era el hombre designado por Guzmán para la segmentación y renuncio a la par del ministro saliente. Soriano, que ocuparía su lugar, es tucumano y persona de confianza de Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa, la firma que administra el mercado mayorista eléctrico. Yanotti es una figura muy cercana al actual jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Pero más allá de los nombres, el decreto 322 que se publicó el 16 de junio, junto a la Resolución 467 de Energía, faculta a a esa subsecretaría de Planeamiento como órgano competente para llevar adelante la segmentación. Así y todo, fuentes de la Secretaría que conduce Martínez confiaron que colaborarán en todo lo que sea requerido para compañar al decreto presidencial. Hasta ahora, las mayores diferencias del kirchnerismo con la idea de Guzmán se habían plasmado en Energía, dado el desorden que suponía segmentar como se preveía.

Vale decir que Planeamiento es una división que creó el ex ministro de Macri, Juan José Aranguren, y que funciona bajo la órbita de Energía. A pesar de eso, Guzmán forzó la designación allí de López Osornio, hombre de su riñón, para hacer los informes técnicos para avanzar en la segmentación, corriendo de esa tarea a la subsecretaría de Energía Eléctrica, que conduce Federico Basualdo, y que era la encargada natural de esa tarea fina y técnica. Basualdo era uno de los cuadros que planteaba que era más razonable segmentar por zonas y corregir casos puntuales que hacer el camino engorroso de quitar por ingresos. "Vamos a avanzar pero de manera prolija y analizando en profundidad", explicó a este diario una fuente oficial. Es que el escenario inflacionario que hoy enfrenta el Gobierno es delicado y no le permite dejar flancos débiles que puedan golpear al bolsillo de los trabajadores, ya afectados por ls suba general en alimentos y medicamentos. Esta disposición de un mayor estudio de la segmentanción mientras se arranca con el registro, es un paso en esa línea.