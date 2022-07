Hoy se completará la tercera jornada de la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) del paro de 72 horas que lleva adelante esta semana en reclamo de aumento salarial y otras mejoras laborales.

El paro médico tiene un alto nivel de adhesión, tanto en los hospitales públicos como en los centros primarios de salud y solo se mantienen guardias mínimas para urgencias y emergencias. La huelga de los profesionales de la salud afecta la atención en consultorios externos y significa también la suspensión de las cirugías programadas y de todo tipo de estudios que no sean de urgencia.

La medida de fuerza empezó el martes y se extenderá hasta este jueves inclusive.

APROSLAR inició el paro y lo ratificó pese a la reunión que el último martes mantuvo con el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara.

Según se informó desde el gremio, en esa reunión el Ministro les anunció que el Gobierno dará un aumento salarial al sector y que la mejora se abonará desde julio para cobrar los primeros días de agosto. Sin embargo, el Gobierno no les informó cuál será el monto del incremento.

En la gremial médica tomaron el anuncio con cautela, no solo por la incertidumbre respecto a de cuánto será la mejora sino también por la falta de información oficial sobre qué modalidad tendrá (suma fija o porcentual, no remunerativa o al básico).

Por eso, APROSLAR le dijo a Vergara que lo que pretende el sector es que el aumento salarial anual para Salud Pública sea superior a la inflación y que además este incremento que se abonará desde julio sea una suma porcentual y no un monto fijo "porque de lo contrario se achata la pirámide salarial".

Según el gremio, el ministro Vergara les dijo que será el gobernador Ricardo Quintela quien anuncie la mejora en la semana del 25 de julio. "Al aumento lo anunciaría el Gobernador después del receso invernal y nos dijeron que se tomarían los mecanismos legales para que los trabajadores de salud lo cobren en agosto", comentaron.

Fue por esta falta de precisiones sobre el monto del aumento que APROSLAR ratificó el paro de 72 horas. "Sigue el paro masivo y contundente decretado por APROSLAR en todos los centros de salud de la provincia. La salud está parada y solo se atienden urgencias y emergencias en hospitales y centros primarios", afirmaron en la gremial médica.

El gremio añadió que "al no haber respuestas concretas hay malestar y cierto descreimiento de lo anunciado". "Este anuncio de recomposición salarial para este mes, del que no conocemos los alcances, es de muy corto plazo ya que se debe cobrar en agosto y si eso no sucede causará más indignación e ira en el personal sanitario", advirtieron.