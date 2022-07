El corte de luz que cerca de las 9.30 de la mañana de ayer "afectó en forma completa" a los departamentos San Carlos y Cafayate (en la región de los Valles Calchaquíes) fue "consecuencia de la salida de la línea de 132 KV Pampa Grande-Parque Solar Cafayate, producida por el contacto de un globo aerostático con dicha instalación".

Esa fue ayer la información oficial brindada ayer por la empresa proveedora de energía eléctrica, EDESA. Si bien el suministro se restableció minutos después de las 10, la alarma de un lado, y denuncias del otro, no tardaron en aparecer.

Según un comunicado oficial de la empresa Plumaria -a cargo del emprendimiento que comenzó el primero de julio pasado-, "el globo aerostático de la empresa aterrizó esta mañana (por ayer), en las inmediaciones del parque solar Cafayate. Una vez aterrizado la tela rozó una línea de alta tensión cercana lo que activó la protección interrumpiendo el servicio de electricidad".

La empresa añadió que "no se registraron daños materiales ni personales. Tampoco hubo ninguna situación de emergencia a bordo. Los pasajeros se encuentran en perfecto estado continuando sus vacaciones en la localidad". Recordó que el emprendimiento "cuenta con las autorizaciones correspondientes emitidas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo encargado de regular y fiscalizar la aviación civil argentina y se encuentra a disposición del área de fiscalización del Ministerio de Turismo o de quien lo requiera".

Sin habilitación municipal

"Hace poco presenté un pedido de informes por este emprendimiento que no cuenta con habilitación municipal"; dijo el concejal cafayateño de Juntos por el Cambio, Rodrigo Chocobar, autor de un proyecto de resolución del 7 de julio pasado por el cual se solicitaba información sobre las habilitaciones municipales otorgadas a la empresa y el estudio de impacto ambiental.

Entre los argumentos del proyecto presentado, Chocobar indicaba que siendo que la empresa brinda vuelos en globos aerostáticos, planeadores y avionetas en esa ciudad de gran afluencia turística, "es de vital importancia conocer el rubro en el cual se habilitó este emprendimiento y el impacto ambiental que genera en nuestro espacio aéreo". Además, recordó que "es facultad del Concejo Deliberante legislar sobre todo aquello que contribuya al bienestar del pueblo y a la satisfacción de sus necesidades".

"Fui bastante criticado por algunos sectores que salieron a decir que ponía palos en la rueda", sostuvo Chocobar al indicar que él solo pedía que haya medidas de seguridad acordes al emprendimiento. "Sabemos que hay muchas líneas de media y alta tensión sin recubrir", afirmó, y recordó en este sentido que hace al menos dos décadas cayó en la zona un globo aerostático. Añadió que sobre todo se debe tener en cuenta que con el cambio climático, los vientos en Cafayate tienen una incidencia distinta a la ya conocida.

El edil consideró que la inauguración del emprendimiento -anunciada oficialmente por el gobierno de la provincia los primeros días de julio según surge de las comunicaciones oficiales-, fue "entre gallos y medianoche", y sostuvo que se solicitará que "bajo ningún aspecto el municipio habilite" la actividad y que el Ministerio de Turismo de la provincia explique "por qué se dio esta habilitación".

Por su parte, la concejala Raquel Humano, quien trató de llegar al lugar donde estaba el globo dentro del Parque Solar, dijo que como es un terreno con custodia y no le permitieron ingresar.

Las respuestas de la empresa

La empresa difundió ayer, siempre a través de voceros de prensa, audios de personas que estuvieron a bordo del globo. "Salimos cerca de las 8 de la mañana, disfrutamos de un viaje muy placentero, muy tranquilo, no hubo aterrizaje de emergencia. Salimos a la hora prevista y aterrizamos en la hora programada. El viaje fue tranquilo, ameno, y estamos re felices de haberlo realizado", indica uno de los audios.

Según se indicó, el viaje para turistas tendrá un costo de 230 dólares por persona (unos 30 mil pesos), por un recorrido que en principio, duraría 30 minutos.

En declaraciones a un canal local, el titular de Plumaria, Gustavo Carracedo, sostuvo que el lugar donde se realizó el aterrizaje era uno de los puntos señalados para hacerlo. Detalló que una vez aterrizado el globo y ya con la barquilla en el piso, el viento cambió de dirección y la tela rozó uno de los cables. "No hubo riesgos y no hay daños en el globo, y esto no va a volver a pasar", aseguró. Insistió en que "claramente estaba controlada la situación cuando el globo estaba en el piso", pero dijo que frente a lo acontecido, que fue observado por técnicos de Transnoa y Edesa, "nos vamos a replantear el punto de descenso".



El empresario reconoció que la habilitación comercial de la Municipalidad de Cafayate aún no se encuentra firme, pero también aclaró que desde febrero se realizaron entre 27 y 28 vuelos "de entrenamiento". De hecho, lo acontecido ayer fue con personas "amigas personales" de Salta, porque "no se está trabajando aún con turistas que hayan contratado la excursión".

Turismo pidió informes

Desde el Ministerio de Turismo de la provincia, a cargo de Mario Peña, se indicó que la cartera "intervino en el proceso solo como habilitación como operador de turismo alternativo". Esta, indicaron, es la habilitación provincial a la que el concejal Chocobar se refería. Sin embargo, existe "otra habilitación que es más compleja y que la brinda la ANAC, que la empresa la gestionó durante un año y medio, por eso recién ahora comienza a dar el servicio".



En cuanto a las actuaciones, se afirmó que se hicieron consultas a las tres pasajeras que tomaron la excursión, que dijeron estar bien y que para ellas no fue un aterrizaje de emergencia.



No obstante, se afirmó que tras el incidente desde el organismo provincial se hizo un pedido de informe a través del área de fiscalización. Y sobre una posible suspensión preventiva del emprendimiento, se afirmó que esta posibilidad queda bajo la órbita de la ANAC, dependencia que ayer no respondió las consultas de este medio.