Casilda se viste de fiesta desde hoy y todo el fin de semana. Viernes, sábado y domingo, de 14 a 19, la ciudad santafesina alojará su Feria del Libro en el Teatro Dante (España y Dante Alighieri). La Biblioteca Popular “Carlos Casado” y el Complejo Cultural y Educativo “Benito Quinquela Martín” son las otras dos sedes de las actividades, todas con entrada gratuita: presentaciones,charlas, talleres, entrevistas y lecturas que convocan al público, a autores de la zona y a reconocidas figuras literarias nacionales, más de 30 autores. En la esquina del Teatro, estarán los puestos de feriantes de editoriales y librerías de la ciudad, la provincia y el país. Organiza la Secretaría de Cultura y Educación municipal.

Yamil Dora es escritor, casildense, gestor cultural y feliz. Se desempeña en el Área de Trabajos Comunitarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, de la Ciudad de Buenos Aires, donde Roxana Artal trabaja en Gestión Cultural. Ella conduce la sección Coliseo de Poesía de la Feria del Libro; Yamil, los talleres y lecturas. Invitaron a poetas argentinas y a otros autores nacionales, de gran trayectoria, que de alguna manera tienen un vínculo con Casilda y la región. "Diana Bellessi cursó la secundaria en Casilda, está vinculada al lugar", cuenta Yamil al explicar el criterio de selección de los autores y autoras que participarán en esta y otras actividades. "A Claudia Masín me la pidieron en Casilda, donde tiene muchos lectores, y me pidieron que vaya a dar un taller. Juan Pablo Fernández va a dar un taller de letra y música en Casilda y me parece que es buenísimo. Se eligieron autores que son editores también: Alejandra Correa, Marisa Negri, Tom Maver y las chicas de Salvaje Federal, que escriben (N. ed.: Selva Almada y otras)", anticipa Dora en un audio que desborda entusiasmo genuino. "Viene Guillermo David, Director de Cultura de la Biblioteca Nacional, para inaugurar la Feria", agrega Yamil. Ampliamos: el taller de poesía de Claudia Masín tendrá lugar mañana a las 10:30 en el Teatro Dante; el de Fernández, en la Quinquela (25 de Mayo 2360), mañana a las 14.

Destacados: en las mesas de lectura del Teatro Dante se podrá escuchar hoy a Marcelo Cutró, Tegan Guanco, Julieta Tonello y Caro Musa (16 h) y a Claudia Masín, Yaky Setton, Diana Bellessi y Leandro Llull (20:30), luego de la presentación de En la forma del mar, del poeta Guillermo Coda. Mañana a las 17, en la Quinquela, se presentará un nuevo libro del escritor y exfutbolista Kurt Lutman. En el Teatro, leerán Silvia Castro, Tom Maver, María Fernanda Trebol y la narradora casildense Lucrecia Mirad (radicada en Rosario, ambienta parte de su obra en la localidad natal, con toques pintorescos reconocibles). Esto será a las 18. A partir de las 19, habrá actividades del Coliseo de Poesía, y la velada concluye a toda música con un recital de Juan Pablo Fernández (Acorazado Potemkin).

El domingo, en la Biblioteca Carlos Casado (Boulevard Lisandro de la Torre 2379), habrá una lectura de poesía y cuatro presentaciones de libros. Lecturas, charlas y entrevistas se registrarán en video y quedarán en la videoteca que viene creando el Teatro Dante. Hacía cinco años que Casilda no tenía su Feria del Libro, y este esperado reencuentro cultural amplía los Encuentros de Escritores que sí se vienen realizando en esa ciudad.