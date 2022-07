La actriz Erin Moriarty, quien interpreta a la superheroína Starlight en la serie de Amazon Prime The Boys, se volvió tendencia este jueves en las redes sociales tras la difusión de un video en el que nobra a la película argentina Relatos Salvajes entre sus películas favoritas de la última década.

Si bien el video tiene un año, en la entrevista se la puede ver a ella junto a su compañera de elenco Karen Fukuhara hablando sobre lo que había sucedido en la serie hasta la temporada 2 (este mes culminó la tercera temporada) y respondiendo preguntas de los fans.

En ese contexto, un usuario le preguntó a Moriarty qué películas recomendaría para ver. La respuesta se volvió tendencia en Argentina: la elegida fue Relatos Salvajes, dirigida por Damián Szifrón y nominada a los Óscar en 2015 a Mejor película de habla no inglesa.

“Les daré dos opciones, ¿ok?”, comenzó la actriz. “Porque la primera es una película extranjera que no puedo sacarme de la cabeza y es divertida. No es densa, pero algunas personas no aman los subtítulos. Entonces, mi primera opción es la película argentina Relatos Salvajes", afirmó.

Y agregó: “Y digo esto porque, créanme, es divertida, un poco sexy, un poco salvaje. También rara, pero impresionante. Y es una de mis películas favoritas de la década”, concluyó.

La segunda opción de Moriarty fue Jackie Brown, la tercera película de Quentin Tarantino, pero enfatizó en que el film argentino era su primera opción.

De qué trata Relatos Salvajes y qué premios ganó

Relatos salvajes es una película hispano-argentina de 2014 escrita y dirigida por Damián Szifrón, también responsable de la serie Los simuladores.

La película, dividida en seis cortometrajes, gira en torno a seis historias autoconclusivas que tienen como nexo la violencia y están protagonizadas por personajes que se someten a diferentes situaciones de la vida cotidiana.

El filme fue nominado a numerosos premios como el Goya y el Ariel en la categoría a mejor película iberoamericana, y también consiguió una mención en la categoría a mejor película de habla no inglesa en los premios Óscar 2015.

Cuál es el argumento de la serie The Boys

La serie es una adaptación del cómic creado por Garth Ennis y Darick Robertson. Protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty y Karen Fukuhara entre otros, la violencia, la acción y lo explícito son parte de su fisonomía ficcional.

The Boys trata sobre un grupo de superhéroes que, en realidad, son controlados y formados por una gran corporación llamada Vought International. Lejos de buscar ayudar a los demás, muchos de ellos son corruptos, viles, psicópatas y malvados.