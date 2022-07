El astro portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, recibió una oferta de 250 millones de euros por dos años de contrato por parte de un club de Arabia Saudita, en una operación de un total de 300 millones, indicaron medios portugueses.



Según Televisão Independente (TVI) de Portugal, el club -cuyo nombre no fue revelado- le ofreció un contrato de 250 millones de euros al delantero y le abonaría 20 millones más a los intermediarios y otros 30 millones al Manchester United.



La oferta es tentadora, pero no estaría cerca de seducir a Cristiano Ronaldo, pues uno de los grandes problemas de su permanencia en Manchester United es que no jugará la próxima Champions League, por lo que un equipo saudí resultaría aún menos atractivo para él.



La incertidumbre sobre el futuro de CR7 provocó diversas especulaciones, que incluso lo colocaron con posibilidades para ir al Barcelona y al Paris Saint-Germain; sin embargo, ninguna de las dos se concretó.



De acuerdo con Joan Laporta, presidente del Barcelona, el club tuvo un acercamiento con el agente del astro portugués, pero realmente no prosperó por cuestiones económicas.



En el caso del PSG, el equipo parisino habría rechazado la posibilidad de reunirlo con Lionel Messi, aseguraron medios de la capital francesa.



Lo cierto es que bajo las órdenes del técnico Erik Ten Hag, el Manchester United inició una gira de pretemporada sin Ronaldo, que tuvo como resultado en su primer amistoso un contundente 4-0 ante Liverpool.

El número 7 pidió no viajar a Asia por cuestiones familiares, y al respecto el entrenador neerlandés declaró: "Contamos con Cristiano Ronaldo para la temporada, eso es todo. Tengo muchas ganas de trabajar con él. Cristiano no está en venta, está en nuestros planes y queremos alcanzar el éxito juntos".