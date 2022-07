Leroy Fletcher Prouty murió de insuficiencia orgánica luego de una cirugía de estómago, a los 84 años, en 2001. Quizás diga poco su nombre o si se menciona que fue el Jefe de Operaciones Especiales del Estado Mayor Conjunto durante la presidencia de John F. Kennedy. Pero sí, puede ser rememorado por ser el inspirador del misterioso Señor X, interpretado por el actor Donald Sutherland, en la película JFK, de Oliver Stone.

No fueron pocas las comparaciones con Prouty en los últimos días, desde que se conocieron las declaraciones del exasesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien este martes confesó haber "ayudado" a planear golpes de Estado en distintos países. La realidad superó a la ficción.

Prouty estaba convencido de que al presidente Kennedy lo mataron en medio de un golpe de Estado realizado por militares y agentes de inteligencia de los Estados Unidos, desde la experiencia de más de una década sirviendo de enlace entre el Pentágono y la CIA. Y aunque era un personaje conocido en su país, al momento de la filmación de JFK prefirió que su nombre quedara en lo sombrío del Señor X caracterizado por Sutherland.

El señor X en acción

Prouty quiso ser cantante, pero la Segunda Guerra Mundial lo llevó a la trinchera. Fue comandante de tanques del ejército y piloto de transporte VIP en las conferencias claves de los Aliados en El Cairo y Teherán. También participó de la evacuación de un grupo comando de Turquía. Y él mismo afirmó hacer volado en la primera misión abierta de la Guerra Fría, para rescatar a oficiales de inteligencia nazis de los Balcanes, por orden de la Oficina de Servicios Estratégicos, que después fue la CIA, en 1944.

En 1955, fue asignado a coordinar las operaciones de inteligencia entre la Fuerza Área y la CIA, y lo hizo hasta que se jubiló, en 1964. Como civil fue bancario y se dedicó a las relaciones públicas, mientras se dedicaba a escribir sobre temas de inteligencia y su teoría sobre el asesinato de Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas.

En 1973, publicó su libro -The Secret Team- donde afirmó que la CIA y la Guerra Fría servían para encubrir a elementos militares y de inteligencia que trabajaban para intereses de una "alta camarilla" de industriales y banqueros.

Según el diario inglés, The Guardian, este trabajo encontró una audiencia preparada en la atmósfera de Watergate y los Papeles del Pentágono y, a la luz de las controversias sobre el narcotráfico Irán-Contra y la CIA, muchas de sus revelaciones han sido confirmadas. Sin embargo, se volvió difícil de comprar. Y Prouty consideró que su obra estaba "desaparecida".

Operación Mangosta: derrocar a Fidel Castro

Para Prouty lo que ocurrió en Dallas fue una forma de frustrar los planes del presidente de los Estados Unidos para tomar el control de la CIA después del fiasco de Bahía de Cochinos.

Su hipótesis tuvo algún asidero: el general Edward Lansdale, a cargo de la Operación Mangosta, cuyo objetivo era derrocar a Fidel Castro en Cuba, le asignó una viaje al Polo Sur, para sacarlo en el momento en que ocurriría el asesinato de Kennedy. Eso mismo hacía el personaje del General Y con el Señor X en la película de JFK.

Prouty afirmó que Lansdale estuvo en Dallas al momento del magnicidio y que estaba de manera visible "como un transeúnte", identificado en una de las fotografías tomadas. "Estaba allí como el líder de la orquesta, coordinando las cosas", aseguró.

En 1986, el manuscrito The Role Of Intelligence In The Cold War, apareció como una serie en una revista llamada Freedom, publicada por la iglesia de Scientology. Y encontró una salida en Liberty Lobby, una organización de extrema derecha vinculada a los negadores del Holocausto, aunque no abrazaba, al menos oficialmente, a esas creencias, para seguir publicando sus escritos.

Con el estreno de la película JFK, el libro de Prouty, "JFK, la CIA, Vietnam y el complot para asesinar a John F. Kennedy", fue publicado por una editorial independiente.



Leroy Fletcher Prouty, Jr. había nacido el 24 de enero de 1917, en Springfield, Massachusetts, y murió el 5 de junio de 2001, en Virginia.