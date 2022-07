Con seis fechas sin derrotas, Arsenal será local ante Platense, uno de los tres invictos del certamen, por la octava fecha de la Liga Profesional.

Arsenal (10 puntos), dirigido por Leonardo Madelón, perdió en el debut ante Boca en La Bombonera, y de allí en más acumuló seis cotejos sin derrotas, con dos victorias y cuatro igualdades. La serie le permitió elevar su promedio; ahora se ubica 23° en esa tabla con 1,144.

Platense, junto al puntero Newell's Old Boys y Atlético Tucumán los únicos invictos del torneo, está sexto con 13 unidades y no pierde desde la última fecha de la Copa de la Liga.



En la Copa Argentina quedó eliminado en 16avos de final al igualar 1-1 ante Belgrano y caer en la definición con remates desde el punto penal. En cuanto al promedio mejoró mucho y se posiciona 22° con 1,152.



En Platense, orientado tácticamente por Omar De Felippe, regresará como titular Mauro Zárate, su jugador más relevante, que no jugó la fecha pasada a causa de una lesión muscular.

El compromiso se llevará a cabo desde las 21.30 (TV: TNT Sports) en la localidad bonaerense de Sarandí.



Con la punta en la mira



Atlético Tucumán visitará también desde las 21.30 (TV Pública) a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en busca de un triunfo que lo deje de manera transitoria en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional.

El Decano se ubica en la séptima posición con 13 unidades, a dos del líder Newells Old Boys, y en la última presentación se impuso 2-0 ante Gimnasia La Plata, de local.



Una victoria frente al Tiburón dejará al equipo conducido por el técnico Lucas Pusineri transitoriamente en la cima con 16 unidades.



Aldosivi, por su parte, cayó por 3-2 ante Defensa y Justicia en su quinta derrota del torneo, suma cuatro puntos y se ubica en el último lugar de la tabla.



El entrenador Leandro Somoza no podrá contar con el defensor Patricio Boolsen, expulsado ante el Halcón, por lo que su lugar en la zaga central será ocupado por Mario López Quintana. El resto del equipo será el mismo de la fecha pasada.



Un Verde con urgencias

En el arranque de la acción de este viernes, Sarmiento de Junín, cerca de la zona de descenso, será local desde las 19 (TV Pública) frente a Defensa y Justicia, en la continuidad de la octava fecha de la Liga Profesional.



Sarmiento, que suma ocho puntos en el torneo, quedó al borde de ocupar una de las dos plazas que bajarán a la Primera Nacional, en las que actualmente están Aldosivi y Patronato.



La derrota en Rosario frente a Central hizo que el conjunto de Israel Damonte recibiera fuertes críticas. El cambio obligado será la salida del lateral izquierdo Franco Quinteros, expulsado en la excursión al Gigante de Arroyito, y llevará a la entrada de David Gallardo en el medio y al retraso de Yair Arismendi a la defensa.



Por su parte, Defensa y Justicia pareció reencontrar su mejor versión en el segundo tiempo frente a Aldosivi, al que ingresó dos goles abajo y se fue con la primera victoria del campeonato por 3-2 en su casa.



El equipo de Sebastián Becaccece se respaldó en una enorme tarea de Nicolás Tripicchio (con un gol y dos asistencias) y el nivel alto de Gastón Togni, Kevin Gutiérrez y Lucas Albertengo.



Además, el Halcón de Florencio Varela continúa en zona de Copa Sudamericana 2023 y de llevarse un triunfo podrá afirmarse en el sueño de clasificar.