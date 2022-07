El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que no participará de la reunión del Mercosur prevista para la próxima semana en Paraguay. El mandatario ultraderechista, candidato a la reelección en los comicios de octubre, no justificó su decisión y el gobierno no informó hasta el momento quién acudirá en su lugar. La discusión en torno a la reducción del arancel externo y las negociaciones internacionales unilaterales han creado fisuras en el seno del bloque. En ese sentido, Uruguay informó el miércoles que inició conversaciones con China para rubricar un Tratado de Libre Comercio (TLC).

"Dije que no voy más. En política se puede dar marcha atrás en algunas cosas. Pero mi decisión hasta ahora es no ir al Mercosur", expresó Bolsonaro, según informó la cadena de noticias CNN Brasil. Sin dar más detalles sobre los motivos que lo llevaron a cancelar su viaje a Asunción, el mandatario dejó en claro que le "gusta mucho" su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, pero "pese a su llamado" no irá a la cita, que se iniciará el próximo jueves.

"Tenemos mucho en común con él. Por ejemplo, la piscicultura en el gran lago de Itaipú. Podemos aumentar nuestra producción pesquera en un 40 por ciento", expresó Bolsonaro, quien se encontraba en el estado de Maranhao para asistir a una serie de actos de las iglesias evangélicas. Bolsonaro también anticipó que ambos gobiernos comparten algunos proyectos en la represa binacional de Itaipú, una de las más grandes junto con la de China.

Este anuncio de Bolsonaro se produce días después de que el canciller paraguayo, Julio César Arriola, confirmara la presencia del brasileño en la reunión del Mercosur junto a otros seis presidentes de la región, entre ellos el argentino Alberto Fernández. Paraguay ejerce la presidencia rotativa del bloque y es responsable de organizar la agenda de la reunión, la cumbre bianual de jefes de Estado del Mercosur.

Bolsonaro, enfocado en la campaña para conseguir la reelección, no explicó por qué no asistirá a la cumbre. Según el último relevamiento realizado por Datafolha a principios de este mes, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el favorito para ganar las elecciones con una intención de voto de 47 por ciento frente a un 28 por ciento de Bolsonaro.

La cumbre del bloque integrado también por Argentina y Uruguay se desarrollará el 21 y 22 de julio de manera presencial por primera vez después de dos años de virtualidad por la pandemia. Los miembros del Mercosur negocian desde hace años una flexibilización del bloque y discrepan en cuanto a la posibilidad de que los países negocien acuerdos comerciales con terceros países de forma independiente. El miércoles el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que empezará a negociar con China un tratado de libre comercio bilateral.