La Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) se presenta a sí misma como "la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos" integrada por "orgullosos defensores de los patriotas de la historia y diligentes protectores de la Segunda Enmienda".



Surgió en 1871 como un grupo recreativo diseñado por dos veteranos de la Guerra Civil para "promover y fomentar el tiro con rifle sobre una base científica". William Conant Church y George Wood Wingate provenían de la Unión, el sector vencedor del combate que se extendió entre 1861 y 1865 y que dejó más de 600.000 muertos.

William Conant Church

Church nació en Rochester, en el estado de Nueva York, y era el hijo mayor de un predicador. Comenzó a trabajar a los 16 años en Boston en una librería, para luego pasar a una editorial.

Ya en la ciudad de Nueva York, fundó a los 19 años junto con su padre el New York Chronicle. Cinco años después, uno antes del inicio de la Guerra Civil, llegó a ser corresponsal en Europa del diario británico The Sun.



Al regresar a Estados Unidos, trabajó como reportero de los enfrentamientos armados en The Sun, Evening Post y The New York Times.

A los 26 años, Church decidió sumarse al ejército de la Unión como teniente coronel, y tenía como rol principal organizar a las milicias voluntarias en caso de un eventual ataque. Al poco tiempo, empezó a dirigir un diario militar dedicado a las actividades de la Unión.

George Wood Wingate

Wingate se involucró directamente como soldado de la Guardia Nacional de Nueva York y luego fue elevado a sargento hasta alcanzar el rango de general. Casualmente en el mismo año en que Church retornó a Nueva York, en 1863, Wingate participó de la batalla de Gettysburg, uno de los enfrentamientos más letales que dejó más de 50.000 hombres muertos.

Después de formarse como abogado, se sumó al voluntariado para combatir por la causa unionista destacándose como el mejor tirador de la división.

En 1864, en su regreso a Nueva York a poco de culminar el conflicto, se convirtió en uno de los fundadores del estudio de abogados Wingate & Cullen, en Brooklyn, que hasta el día de hoy existe bajo el nombre Wingate, Kearney & Cullen.

Church y Wingate, juntos

El prestigioso editor Church, de la revista literaria The Galaxy, comenzaría en 1869 a vincularse con su más duradera revista llamada “Army and Navy Journal and Gazette of the Regular and Volunteer Forces” y con Wingate, el autor del Manual para la práctica del rifle.

Wingate, que además era cazador y presidente de la Liga Atlética de Escuelas Públicas de Nueva York, escribió el libro “¿Por qué debería enseñarse a los muchachos a disparar?” en el que destaca que las habilidades incorporadas constituyen una posesión valiosa a lo largo de la vida. A su vez, patentó un sistema para enseñar a disparar sin utilizar balas que se implementó en once de las principales secundarias de Nueva York.

Tanto Church y Wingate consideraron que Estados Unidos iba a verse involucrado en futuras guerras en Europa. Por ese motivo instaron a la formación de mejores tiradores y coincidieron en liderar una organización para esa actividad.

Fundación de la Asociación Nacional del Rifle

En 1871, en las oficinas de Church sobre la avenida Broadway, él y Wingate fundaron la Asociación Nacional del Rifle. La organización estaba compuesta por 16 miembros, incluyendo tres civiles y para noviembre de ese año fue reconocida por el estado de Nueva York.

En 1871, en las oficinas de Church sobre la avenida Broadway, él y Wingate fundaron la Asociación Nacional del Rifle. La organización estaba compuesta por 16 miembros, incluyendo tres civiles y para noviembre de ese año fue reconocida por el estado de Nueva York.

En 1934 comenzó su ingreso a la política, cuando empezó a enviar a sus miembros proyectos de legislaciones relacionados con facilidades para adquirir armamentos. En ese año, promovió la aprobación de la Ley Nacional de Armas de Fuego. Luego, en 1968, logró una nueva regulación del mismo tipo que facilitaba el acceso a estos artículos.

A partir de ese momento, su principal objetivo es promover la libertad para la tenencia de armas de fuego entre civiles, a partir de una polémica defensa de la Segunda Enmienda.

La Asociación Nacional del Rifle, hoy

La NRA asegura tener más de 5 millones de integrantes, aunque hay indicios de que ese número está disminuyendo, incluida una declaración de 2021 de su líder Wayne LaPierre, quien dijo que la cifra se encontraba por debajo de los 4,9 millones.

La cadena estadounidense CBS indicó que los ingresos de la asociación disminuyeron un 23%. De 367 millones de dólares que tenía en 2016, pasaron a tener 282 millones en 2020, de acuerdo con las últimas declaraciones de impuestos disponibles.

Asimismo, las contribuciones y subvenciones de miembros y corporaciones se redujeron también en un 15% durante ese periodo.

Más armas, más masacres

La Asociación Nacional del Rifle siempre se caracterizó por ser una fiel defensora de una industria que produjo más de 139 millones de armas para el mercado comercial durante las dos décadas desde 2000, incluidos 11,3 millones solo en 2020, según los datos del gobierno estadounidense.

Por otra parte, Estados Unidos registra por año decenas de miles de muertes por armas de fuego, con un alza histórica de los asesinatos en 2020, de acuerdo con información de las autoridades.

El país acumuló 19.350 homicidios con armas de fuego en 2020, casi un 35% más que en 2019, y 24.245 suicidios con armas de fuego, es decir un 1,5 % más.