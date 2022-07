La CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género), se expresó acerca de la propuesta de un municipio de Catamarca que llamaba a elegir a las Embajadoras del Festival Cuna del Poncho por su aspecto físico: el séptimo punto del reglamento del festival, señala qué en la elección de la ganadora, el jurado basará su fallo teniendo en cuenta “belleza física, simpatía y elegancia; conocimiento turístico y religioso”, entre otros aspectos.



El organismo viene realizando desde el año 2013 una campaña de esclarecimiento respecto de la manifestación de violencia simbólica contra las mujeres y niñas que implican estos eventos, así como los concursos de belleza y otros similares. En ese marco, aseguran que 70 ciudades del país ya eliminaron de sus prácticas los certámenes de belleza de mujeres.

En una nota dirigida al intendente de esa localidad, Daniel Ríos (JxC), la nota firmada por la Coordinadora de la CONSAVIG, Perla Prigoshin, señala que “el mero cambio de denominación del concurso, reemplazando el título de “reina” por “embajadora”, “representante”, etc., no implica que quienes los promueven dejen de incurrir en violencia simbólica contra las mujeres. Puntualmente en el caso del Municipio a su cargo, en la misma convocatoria al concurso se explicita sin metáforas que uno de los aspectos a tener en cuenta por el jurado será “la belleza física”.

Prigoshin interpela directamente al jefe comunal de Belén: “Me permito preguntarle, Señor Intendente: ¿qué entiende usted y quienes organizan el evento por belleza física? ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta para establecer qué mujer es bella como para participar y cual no? ¿Y para decidir entre las finalistas cual es la más bella? ¿Se da usted cuenta que esto conlleva una fuerte discriminación hacia aquellas mujeres que no poseen la edad, estatura, silueta, color de ojos, color de piel, etc. que se consideran apropiados para ser “bella”, pero que además el cuerpo de las participantes es exhibido como un objeto a evaluar ante el jurado y el público?

El pedido explica que “de esta manera se envía un mensaje nocivo a las niñas y adolescentes, quienes asumen que ser agradable o deseable son modelos de representación, patrones de comportamiento e incluso valores intrínsecos de la mujer. En función de lo expuesto lo insto a eliminar este concurso de la programación del festival. De ser así, Belén pasaría a integrar la lista de ciudades que no promueven la violencia simbólica”, remarca.

https://fb.watch/egvWyR_fZS/



Antecedentes

El mismo pedido señala que la CONSAVIG viene realizando desde el año 2013 una campaña de esclarecimiento respecto de la manifestación de violencia simbólica contra las mujeres y niñas que implican estos eventos, así como los concursos de belleza y otros similares. “Como consecuencia de la referida campaña una parte importante de la sociedad fue comprendiendo la vinculación de dichas prácticas sexistas con los otros tipos y modalidades de la violencia de género sobre los que tenemos dramáticas noticias cotidianamente”, aseguran.

Indica además que en ese marco se han producido reclamos por parte de organizaciones de mujeres, se han sancionado resoluciones provinciales y se han presentado y aprobado proyectos de ordenanzas y de leyes que buscan regular o hasta eliminar cualquier clase de evento que ponga a la mujer como una mercancía exhibida en un escenario.

“Son ya más de 70 las ciudades que los han suprimido. Es preciso recordar que la Ley N° 26.485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales), a la que Catamarca adhirió, establece la Violencia Simbólica como uno de los tipos de violencia que padecemos las mujeres y personas que se perciben como tales”, explican.

El listado de las ciudades que adhirieron a suprimir concursos de belleza se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/3B1W20S

Mujeres de Belén se manifestaron en contra del concurso

Desde el Frente de Mujeres de Pozo de Piedra expresaron el más "enérgico repudio a la elección de la Embajadora de la Cuna del Poncho. El hecho de que le hayan cambiado el nombre no quiere decir que no retrocedemos 200 años con este reglamento”, plantearon.

“Estamos en la lucha de eliminar todo tipo de cosificación y estereotipos, y llamamos a la reflexión a todos. Queremos adolescencias y juventudes libres de cargas asociadas a estereotipos de género que, a través de concursos de belleza, refuerzan la competencia entre mujeres, las exigencias frente al espejo y la descalificación de sus cualidades y capacidades, más allá de los valores estéticos", expresaron.

El festival " Cuna del Poncho" tendrá lugar del 22 al 24 de este mes en la ciudad de Belén, Catamarca.