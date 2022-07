Yamil Sarruf, intendente de Felipe Varela, departamento ubicado al oeste de La Rioja y cercano a la cordillera, aseguró este miércoles que la población de esa zona está de acuerdo con la actividad minera. A pocos km de Villa Unión, la cabecera departamental, se encuentra Gualcamayo, la mina aurífera ubicada en el departamento de Jáchal. Hasta ese emprendimiento llegaron un grupo de periodistas que al finalizar el recorrido volvieron a Villa Unión y hablaron con el jefe comunal que puso en la agenda mediática la explotación minera.

“Yo fui el único intendente que habló de minería antes de las elecciones y lo dije claro porque la gente tenía que conocer mi postura”, expresó el intendente en declaraciones periodísticas. “Todos saben que soy pro minero y más allá del turismo no podemos contener a nuestros jóvenes. Conocen los sueldos que se pagan y la calidad de vida que tienen”, dijo el jefe comunal oficialista en relación a las personas que trabajan en la actividad. Afirmó que “es el momento oportuno de comenzar con la minería”, y le pidió al gobernador Ricardo Quintela que “nos deje hacer minería en el departamento. En nuestro departamento hay consenso social, el 99% de la gente de Guandacol y Villa Unión apoyan la minería”, aseguró.

Desde la asamblea “Taku por el Ambiente del Valle del Bermejo” salieron a responder al intendente y advirtieron que “no hay licencia social porque no hubo una audiencia pública, no se hizo una consulta popular”.

“Nosotros sabemos que hay muchos permisos mineros que ya fueron dados en la zona y que aun cumpliendo con la legislación vigente que tiene la obligación de hacer un estudio de impacto ambiental, no podemos asegurar la objetividad de la misma. Existen estudios realizados por biólogos que demuestran que en ocasiones no se hacen los estudios como corresponden, con graves falencias en la metodología”, dijo la referente que no quiso dar su nombre por temor a persecución.

"Saben que hay necesidad de trabajo y el Estado debería generarlo de manera genuina y pensar en el futuro de los niños. Nosotros pensamos que tiene que empezar a circular más información sobre el impacto que ha dejado esta actividad en provincias vecinas como Catamarca o localidades como Jáchal, en San Juan donde ya se están sintiendo los efectos de la falta de agua y el bajo rendimiento de las cosechas", indicó.

La Asamblea de Autoconvocados del departamento Vinchina, departamento ubicado a 70 km de Villa Unión, entregó en mayo al gobernador Ricardo Quintela una nota en la que expresan su oposición al desarrollo minero en el oeste provincial y solicitan que su gobierno “anule los proyectos KING TUT, los de la empresa HANAQ instalada en cráter Corona del Inca, los de la empresa Transpacific minerals y todos los permisos otorgados en ese departamento ubicado a 348 km de la Capital".