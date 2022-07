Legisladores del oficialismo provincial replicaron en Jujuy un proyecto de uso exclusivo de la lengua española en escuelas públicas y privadas de nivel inicial, medio y superior en la provincia, excluyendo el lenguaje inclusivo y, dado que establece "el uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española", también dejaría fuera las lenguas indígenas. El proyecto es similar al del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hoy esta judicializado.

La iniciativa logró el repudio de diferentes colectivos sociales ni bien se conoció el ingreso a la Legislatura jujeña, el 7 de julio, del Proyecto de Ley Referente: "Uso Correcto del Idioma Español en las Escuelas". Se desató una ola de rechazo en las redes sociales y en diferentes colectivos feministas, entre ellos la COMO (Comisión Organizadora por la Marcha del Orgullo) y cada una de las organizaciones del colectivo LGBTIQ+ que la integran, quienes expresaron su repudio.

El proyecto es de autoría del diputado provincial del PRO Jujuy, Luciano Angelini, acompañado por el presidente del bloque de la UCR Alberto Bernis y la diputada radical Gabriela Burgos, y lleva las firmas del resto de los legisladores de esa bancada. En la séptima sesión ordinaria, el proyecto pasó a las comisiones de Educación y Legislación general para su estudio.

El artículo primero del proyecto establece el objeto de la propuesta: "Establézcase en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, el uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española".

“Deberá ser aplicado por los docentes en las actividades de enseñanza, dentro y fuera del aula, así como en las comunicaciones institucionales internas y externas del establecimiento educativo”, expresa el segundo artículo.

Además dispone que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Educación de la provincia, deberá controlar el efectivo cumplimiento de esta norma, así como dictar las normas complementarias que resulten necesarias; y, "realizar un informe anual que detalle la evolución en la comprensión oral y escrita de la lengua española”, finaliza el cuarto artículo.

Entre las razones para esta iniciativa, su autor sostiene que es para "Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura". Afirma que "es necesario regular el uso del denominado 'Lenguaje Inclusivo' cuando se manifiesta con expresiones erróneas que no forman parte de nuestra lengua, como por ejemplo el uso indebido de las letras 'e', 'x', y el símbolo '@'"

Y si bien reconoce que la lengua está viva y va modificándose, asegura que "los chicos y las chicas que están aprendiendo a leer y escribir, primero tienen que dominar las normas de la lengua tradicional" y "después decidirán, en pleno ejercicio de su libertad, qué uso quieren darle".

Avanzadas sobre la conquista de derechos

El proyecto de ley provocó reacciones de rechazo. "Repudiamos estás acciones que promueven constantemente la prohibición y son avanzadas sobre las conquistas de derechos que han podido lograr desde los y las colectivas sexo y género disidentes", dijo Alvaro Zambrano, del Grupo Universitario de Estudios Para la Acción y Reflexión en Disidencias Sexuales (Guepardxs), de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

Zambrano dijo que esta iniciativa "hace visible un atentado permanente y una búsqueda realmente disciplinatoria sobre el orden del lenguaje en el que las subjetividades, las sensibilidades y en sentido amplio de las identidades disidentes ponen en cuestión y tensionan el orden del binarismo. Sobre el que se sostiene ese primer artefacto lo heterosexista y más profundamente un machismo que sostiene esas prácticas violatorias del derecho".

Y dado que apunta a la educación, sostuvo que "no hay evidencia científica ni pedagógica que sustente que la incorporación del lenguaje inclusivo atente, obture el aprendizaje, las prácticas de enseñanza. Por el contrario, promueve aptitudes empáticas, el respeto por la diferencia y que en un sentido extenso van contribuyendo a constitución de identidades que conforman un mundo sostenido en el derecho y en la inclusión. Esta propuesta del bloque radical debe leerse como un intento más por generar instrumentos de represión y disciplinamiento amparados en el barniz de lo legítimo, cuando lo que nos han enseñado las reflexiones de estos últimos tiempos, lo legítimo es el derecho a nombrar, nombrarse y a ser nombrades”.

Desde Libres y Diverses Jujuy rechazaron "cualquier medida anti-derechos usando de excusa 'las expresiones erróneas que no forman parte de nuestra lengua'", y propusieron "generar espacios de capacitación en género e identidad y del uso del lenguaje inclusivo en lugares y momentos propicios a los legisladores Jujeños porque no podemos ser representados por personas sin formación. El lenguaje es una construcción social y diversa en constante cambio y evolución. ¡Ni un paso atrás! Nombrarnos es reconocernos”, reivindicaron.

La Agrupación de Trabajadores de la Educación de Jujuy, integrada por militantes del PTS e independientes en el Frente de Izquierda Corriente 9 de Abril, destacó: "bajo ningún concepto (la iniciativa) obedece a razones pedagógicas, sino que es un proyecto discriminatorio contra el movimiento de mujeres y el reconocimiento de la identidad de género". Y señaló que los diputados del gobernador Gerardo Morales "salen con este proyecto" en momentos en que en las escuelas de Jujuy siguen reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral-ESI y mientras "se vienen generando reclamos por falta de docentes, de gas y meriendas, de condiciones edilicias".

Ante los múltiples repudios el autor del proyecto trató de defenderlo: “Entendemos que los niños cuando aprenden a leer y a escribir deben hacerlo dentro de nuestra lengua que es el español adoptada y se rige por la RAE". E insistió en que "los modismos del lenguaje inclusivo son "incorrectos dentro de las normas gramaticales" y "confunden en la comprensión en los niños”.

"No quiero prohibir nada. Tampoco es un acto de discriminación para ninguna minoría, todo lo contrario", añadió Angelini. Anunció que convocarán "a docentes (y) padres para trabajar en las comisiones, y puede haber modificaciones”.

Lenguas indígenas

Por otro lado, aunque nunca las menciona, al establecer el uso "exclusivo" del idioma castellano en las escuelas, el proyecto deja fuera a las lenguas indígenas, que hoy en día se enseñan en el sistema educativo en Jujuy.

Así lo interpretó Daniel Segovia, presidente del Consejo Nacional de Políticas Indígenas (CNPI), que representa a los intendentes electos por el voto indígena. Segovia también repudió la iniciativa. “El proyecto del bloque mayoritario de Gerardo Morales prohíbe el uso de idiomas indígenas, debido a que expresa el uso 'exclusivo' del español en el sistema educativo”, aseguró.

"Detrás de este proyecto han colocado la exclusividad, lo que significa que se prohíbe el uso de otra lengua que no figure en ese formato. Es decir queda prohibido en la provincia el uso en el sistema educativo público y privado, distintos idiomas que no sean español", ratificó.

“No hay posibilidad que se pueda permitir que un grupo de personas le digan a una provincia que con el uso del español se va a educar, eso es imposible. Esto significa que cualquiera que hable en el sistema educativo público o privado otro lenguaje lo tiene que hacer a escondidas, como siempre fue en los feudos donde se tenía que esconder la gente por su identidad. Vemos que los legisladores no tienen idoneidad para legislar sobre situaciones tan específicas en una provincia que tiene su autonomía. En un estado democrático, federal y republicano y que se debe a una Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su funcionamiento. La autonomía de la provincia le permite adherir o no a leyes nacionales; pero cuando se trata de intereses específicos con derechos constitucionales consagrados en la Constitución la provincia no puede poner límites de exclusividad de una u otra cuestión”, agregó.