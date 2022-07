Eugenia "China" Suárez lanzó el videoclip de su nueva canción. El tema se llama "Lo que dicen de mí" y está basada en los comentarios en redes sociales y el tratamiento que la prensa le dio al escándalo que protagonizó el año pasado con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Respecto a la razón que la motivó a escribir la canción, explicó que sintió la necesidad de convertir "en algo artístico" una situación que le provocó una profunda tristeza. "Surge justo en un momento de mi vida que estaba muy metida para adentro (...) y quizás en un momento que no era tan feliz. En algún momento supongo que vendrán las canciones más alegres", agregó en una entrevista exclusiva con la plataforma Star +.

"La gente que me ve de afuera por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante. Pero la realidad es que soy muy vulnerable como la mayoría de las personas que estamos muy expuestos", confesó la actriz.



Qué dice la letra de la canción

"Lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, bajan su perfil, se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar para olvidarme de todo".

"Puede que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Puede que me peguen mucho más que a ellos, algo se desangra en el suelo", continúa.

"Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía".

La versión del Wanda Nara del escándalo

Desde el patio de un lujoso hotel en París, Wanda Nara recordó en una entrevista con Susana Giménez que cuando se enteró de los chats que su esposo mantuvo con la actriz, e inmediatamente publicó una historia de Instagram con una frase "no muy elegante" y crítica respecto a Suárez. Unas horas más tarde, cuando pasó el primer enojo, la llamó por teléfono y le pidió perdón por la agresión. "Tuve una mirada machista: le eché la culpa a la mujer", reconoció la mediática.

"Mauro me dijo que fue el error de su vida", aseguró la representante del futbolista y develó que confía "plenamente" en él, porque le relató con detalles los hechos ocurridos. "Él me contó que hubo un encuentro, pero que no pasó nada. No me cambia si pasó algo o no. Con los mensajes es suficiente, pero ahora confío plenamente en él", resumió.