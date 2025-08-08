Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, repudió la decisión del presidente Javier Milei de dar inicio a la campaña en territorio bonaerense con una pancarta que decía “Kirchnerismo: Nunca Más”, usando la misma tipografía del informe con el que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) documentó lo que había pasado en los campos de concentración de la dictadura. “Este Gobierno no tiene moral”, dijo la referente del movimiento de derechos humanos.

“Se ve que no tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender. Es un detalle que no hay que soportarlo, hay que ofenderlos. Estamos en una pelea tremenda con esta gente”, señaló en diálogo con Radio Splendid. “Esto va más allá de lo que se puede permitir, es una ofensa permanente. El método es dejarnos cada vez más desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo. Fue un error elegirlos”.

Carlotto sostuvo que otros gobiernos "han tenido sus cosas, pero nunca con la actitud ofensiva y maligna que tiene este Gobierno". Según la presidenta de Abuelas, lo único que busca la administración libertaria es hacer daño. “El Gobierno no tiene moral, si pudieran harían mucho más todavía. Estamos pasando un momento único porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos ha habido esta situación de muerte e intolerancia y de maldad”.

El subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, también expresó su rechazo a la provocación de La Libertad Avanza. “Lo hacen para seguir banalizando el Nunca Más, una consigna con la que nuestro país inició el largo camino de Memoria, Verdad y Justicia, que lo ubica como ejemplo en el mundo”, dijo en diálogo con Radio Estación Sur. “El kirchnerismo no solo le puso fin a la impunidad sino que también desendeudó el país y mejoró la vida de millones de argentinos y argentinos”, completó el funcionario.