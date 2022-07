El Gobierno oficializó este viernes el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (formulario RASE) que todos los usuarios de servicios energéticos deberán completar para no perder el subsidio de luz y gas.

En el marco de la segmentación de tarifas, los consumidores deberán entrar al sitio https://www.argentina.gob.ar/subsidios o a través de la aplicación Mi Argentina, ingresando por la solapa de "trámites", e inscribirse completando una serie de datos personales.

El trámite también podrá realizarse de modo presencial en las oficinas de ANSES y de las empresas distribuidoras de luz y gas. En cualquiera de los dos casos, los usuarios tendrán que presentar una declaración jurada de conformación de hogar, que incluirá los ingresos y patrimonios del grupo familiar. Además, deberán indicar si el usuario es o no es titular del servicio.

A partir del 1 de agosto comenzarán a regir las tarifas de acuerdo con las tres franjas fijadas por el Decreto 332 publicado el 16 de junio pasado en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial.



Formulario RASE: guía paso a paso para inscribirse

Una vez que se ingresa a https://www.argentina.gob.ar/subsidios aparece un apartado en el que se detalla que la carga del formulario habrá que hacerla según la terminación del DNI del solicitante:

0 - 1 - 2 : entre el 15/7 y el 19/7 .

: entre el y el . 3 - 4 - 5 : entre el 20/7 y el 22/7 .

: entre el y el . 6 - 7 - 8 - 9: entre 23/7 y el 26/7.



Luego, dentro de la fecha especificada para cada terminación del DNI, habrá que completar una declaración jurada. Para ello, hay que aceptar la condiciones y clickear el "Siguiente", desde donde se accede a la declaración jurada.

Qué datos se piden en la declaración jurada

Nombre



Apellido

DNI

Número de trámite

Género

Fecha de nacimiento

CUIL

Datos socioeconómicos: habrá que poner la suma total de ingresos mensuales de bolsillo del solicitante cualquiera sea su origen ( sin contar el aguinaldo )

cualquiera sea su origen ( ) Situación laboral: habrá que elegir entre las opciones "trabajo el relación de dependencia"; "trabajo por mi cuenta"; "trabajo en casa particular";"no tengo trabajo" o "ninguna de las anteriores". Y responder si se perciben aportes jubilatorios o pensión; si se cuenta con alguna asignación o programa social, si se es electrodependiente, si se cuenta con certificado de discapacidad o si se percibe una pensión vitalicia a Veteranos de guerra del Atlántico Sur.

Datos de contacto

Domicilio declarado por el usuario

Código postal

Relación con el domicilio

Datos del servicio de luz

Datos del servicio de gas

Datos del grupo conviviente

¿Quiénes se deben inscribir para acceder a los subsidios de luz y gas?

El Gobierno explicó que “tienen que ingresar absolutamente todos los que creen que pueden recibir el subsidio, ya sea porque tiene tarifa social o porque está en la franja de ingresos medios”.

Si el usuario no es propietario del domicilio en que se habita, el registro permite anotarse como “persona usuaria de los servicios”, con lo que se mantendrá el subsidio para inquilinos o residentes, siempre que no pertenezcan al grupo de ingresos altos. A partir de esta habilitación, habrá “un tiempo prudencial” para que cada usuario se inscriba.

Por otro lado, en el caso de que ocurran modificaciones, como una mudanza o la pérdida de ingresos, se remarcó que el registro es "abierto y dinámico", lo que le permitirá al usuario hacer modificaciones, para que se le restablezcan los subsidios.

Por último, si una persona tiene a su nombre más de un servicio de gas o de electricidad, deberá optar por uno para mantener el subsidio, mientras que los restantes perderán los beneficios.

¿Cómo es la segmentación de las tarifas?

El Gobierno dividió a los usuarios de los servicios en tres grupos, con el objetivo de "ordenar los subsidios a la luz y el gas según los aspectos socioeconómicos de cada hogar”. De esta manera, se identificará qué sectores realmente necesitan una tarifa subsidiada y qué grupos sociales se encuentran en una situación económica más acomodada y pueden abonar la tarifa plena.

1. Segmento de ingresos altos. Este grupo, estimado en un 10% de la población, percibirá una reducción de los subsidios en forma gradual, en tercios bimestrales, hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022. Son aquellos hogares que declaran reunir al menos una de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $350.000 (es decir, 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2, según el índice del INDEC).

Poseer 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Poseer 3 o más inmuebles.

Tener una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

2. Segmento de ingresos medios. Se trata de los hogares que declaran reunir al menos una de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

Ingresos mensuales totales del hogar que van desde los $100.000 hasta $350.000 (entre 1 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer hasta 2 inmuebles o no poseer ninguno.

Tener hasta 2 vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

No poseer aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

3. Segmento de ingresos bajos. Son los hogares que reúnen alguna de las siguientes condiciones, considerando en conjunto a todas y todos los convivientes:

Ingresos mensuales totales del hogar menores a $100 mil pesos (1 canasta básica para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer 1 o ningún inmueble.

No tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad, excepto para los hogares en donde exista al menos una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No poseer aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Vivir en un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil).

Al menos una o un integrante cuenta con Certificado de Discapacidad y el hogar en su conjunto perciba un ingreso mensual total menor a $150 mil (1,5 canastas básicas para un hogar tipo 2).

Al menos una o un integrante del hogar sea titular de un Certificado de Vivienda del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Al menos una o un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿Cuánto aumentan las tarifas?

En lo que va del año, hubo un incremento de 21% en las tarifas en marzo y otro porcentaje similar en junio, que no rigió para los usuarios que reciben tarifa social.

Para el primer grupo, que representa el 10% de la población más adinerada, no tendrá más subsidios, pero hasta el momento el Gobierno no precisó hasta cuánto aumentarán las tarifas, si bien se espera una suba superior al 100% de manera escalonada.



Para el segundo segmento, el incremento este año no debe superar el 80% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, que implica una suba de 42%, que ya fue aplicada.

En cambio, para el grupo de subsidiados, el tope de aumento para 2022 será el 40% del CVS del año anterior, es decir, un 21% que también ya se aplicó.