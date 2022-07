Tras la oficialización del Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (formulario RASE), que todos los usuarios de servicios energéticos deberán completar para no perder el subsidio de luz y gas, comienza la cuenta regresiva para que comience a regir el nuevo cuadro tarifario, el próximo 1º de agosto.

¿Cuántas personas dejarán de recibir el subsidio y cuál es el ahorro para el Estado?

El Gobierno nacional estima que el 10% de los usuarios del país va a dejar de recibir subsidios. En tanto, el otro 90% de los usuarios va a continuar con la tarifa subsidiada por tener ingresos bajos o medios. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se estima que 921.778 usuarios del servicio de luz van a pagar la tarifa plena y 760.600 si se mira solo a los titulares del servicio de gas.

¿Qué datos se piden en el registro?

La subsecretaría de Planeamiento Energético habilitó este viernes el formulario que los usuarios deben completar para mantener el subsidio en las tarifas de luz y gas. Entre los datos que se deben ingresar están incluidos datos de ingresos, patrimonio y composición familiar para determinar a que personas les corresponde abonar una tarifa menor.

Nombre

Apellido Documento Nacional de Identidad N° Trámite Sexo Fecha de Nacimiento CUIL Suma total de ingresos mensuales Situación Laboral

¿Percibís haberes jubilatorios o alguna pensión? ¿Contás con alguna asignación o programa social?

¿Sos electrodependiente e integrás el registro de tu proveedor del servicio?

¿Tenés certificado de discapacidad?

¿Percibís pensión vitalicia a Veteranos de guerra del Atlántico Sur?

Celular Correo electrónico

Qué pasa si no se completa el formulario

Todos los usuarios de energía eléctrica y gas deben inscribirse para mantener el subsidio, incluso quienes perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo. Si no se completa el formulario, que tiene peso de declaración jurada, el subsidio se caerá y comenzarán a pagar la tarifa plena.

Cuánto es el aumento para la población que pagará el costo pleno de la energía

En lo que va del año, hubo un incremento de 21% en las tarifas en marzo y otro porcentaje similar en junio, que no rigió para los usuarios que reciben tarifa social.

Para el primer grupo, que representa el 10% de la población más adinerada, no tendrá más subsidios, pero hasta el momento el Gobierno no precisó hasta cuánto aumentarán las tarifas, si bien se espera una suba superior al 100% de manera escalonada.



Para el segundo segmento, el incremento este año no debe superar el 80% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, que implica una suba de 42%, que ya fue aplicada.

En cambio, para el grupo de subsidiados, el tope de aumento para 2022 será el 40% del CVS del año anterior, es decir, un 21% que también ya se aplicó.