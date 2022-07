En el marco de la visita del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, a la provincia, el gobernador, Osvaldo Jaldo, presidió la presentación de Argentina Grande Plan de Obras Públicas para el desarrollo de la Nación en la provincia de Tucumán y la firma de actas de diferentes proyectos, en el Salón Blanco de Casa deGobierno.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; el subadministrador General en la Dirección Nacional de Vialidad, Alejandro Urdampilleta; el vicegobernador, Sergio Mansilla; los ministros provinciales Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Fabián Soria (Obras y Servicios Públicos), Miguel Acevedo (Interior), Lorena Málaga (Desarrollo Social) y Luis Medina Ruíz (Salud Pública); el jefe Regional Enohsa Norte Grande, Gerónimo Vargas Aignasse; la senadora nacional, Sandra Mendoza; y el diputado nacional, Agustín Fernández.

En ese marco, Jaldo agradeció a las visitas de Nación y también a Jorge Garber,presidente de la Cámara de la Construcción del Tucumán. Consultado sobre laprioridad de las obras, el Gobernador explicó a la prensa que los plazos están estipulados en los pliegos y contratos firmados. “Aspiramos a que se cumplan un 100% los tiempos que se especifican en cada instrumento legal que se formaliza para llevar adelante los trabajos”, dijo y añadió que “de acuerdo a la tipología de la obra se necesitan más o menos plazos”.

“Lo importante no es solo la planificación de obras públicas para la provincia con recursos del presupuesto nacional, de organismos internacionales que hoy llegan a cerca de $90.000 millones están un 100% garantizados a través de la presencia del jefede Gabinete, del ministro de Obras Publicas de la Nación”, sostuvo Jaldo y remarcó que seguirán trabajando en conjunto “por los tucumanos que están necesitando los servicios para mejorar su calidad de vida y que necesitan que estas obras comiencen para generar puestos de trabajo”.

Katopodis precisó que la inversión de la Nación en obra pública en Tucumán, desde 2020, ha sido de $90.857 millones, distribuidos en 314 obras y proyectos que han generado 8.513 puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción.

El funcionario nacional explicó que el plan de obras públicas “se realizaen cuatro ejes: obras viales, obras hídricas y de saneamiento, infraestructura urbana y rural, e infraestructura del cuidado”.

En esa línea, 15 obras y proyectos son de conectividad e infraestructura vial, por una inversión de $24.560 millones; 86 obras y proyectos son de gestión integral del recurso hídrico, por $47.765 millones; 151 obras y proyectos pertenecen a infraestructura urbana y rural, por $13.048 millones; y 62 obras y proyectos son de infraestructura del cuidado, por $5.484 millones.

Katopodis, además, remarcó: “Nuestra visita es una manera de expresar, con mucha claridad, lo que me planteó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete: la obra pública en la argentina no se frena, no se negocia, es un motor que no va a parar. La obra pública a lo largo de la Argentina y en cada rincón, se va a sostener porque ha sido la palanca y el camino que nos permitió recuperar buena parte de la economía”.