“Nosotras en libertad es una caricia que cura, es una ronda de amigas y es un abrazo que repara, es la presencia de 30.000 compañeres que no están, la afirmación de que no nos han vencido”, afirma la ex presa política Argentina López.



El libro colectivo Nosotras en libertad es el testimonio de 200 expresas políticas de distintas regiones del país, pero con algo en común: todas estuvieron durante la última dictadura militar confinadas en la cárcel de Devoto.

Por La Rioja participaron Argentina López, Diana Quiros y Maricha Illanes. Este lunes a las 18 horas en la Feria del Libro, presentarán el libro en el Espacio 73.

Nosotras en libertad se inició durante la pandemia. “Es una iniciativa de tres compañeras que durante la pandemia decidieron reflejar cómo fue nuestra vida en libertad posterior al encierro de la última dictadura”, comenta Argentina a La Rioja/12.

El libro fue realizado con recursos propios y es de libre acceso online www.nosotrasenlibertad.com. Argentina subraya que está dirigido a las nuevas generaciones.

Qué dicen las autoras en el prólogo

Todas sentimos lo mismo: nunca imaginamos llegar tan lejos en la vida, vivir tantos años. A los veinte nos rodeó la muerte y la cárcel de la dictadura. Todas tenemos un ser querido -o varios- muerto o desaparecido. Pero también todas nos aferramos a la vida, es nuestra forma de resistir. Resistimos viviendo hasta el límite. Escribimos y contamos para seguir viviendo cuando no estemos más. Nos pusimos a los 30.000 al hombro y los trajimos a la historia de los días de la democracia conquistada. Y pudimos ser felices, reír, cantar, gritar, trabajar, marchar, votar. Por nosotras y por los que no pudieron llegar y -ahora- por las compañeras que tuvimos que despedir.

Ellas también están en este libro, son quizá la presencia más fuerte y más convocada cuando escribimos nuestras historias y reflexionamos sobre este hijo común que es Nosotras en Libertad. Están no solo en los recuerdos sino en el instante presente. En sus palabras que hicimos propias, en sus risas que nos contagian, en sus historias juveniles que nos vuelven jóvenes, en sus habilidades artesanales que nos llenan de color, en sus cantos reiteradamente repetidos y escuchados, en sus ideas y análisis políticos que retomamos para entender las complejidades del presente, en sus convicciones ideológicas que nos refuerzan la visión humanista y feminista del mundo y en sus historias amorosas que nos llevan a apostar al amor.

Queremos recordarlas así, vivas en Nosotras, partícipes de esta nueva gesta, escribiendo el libro a través del cariño y compañerismo que nos socializó y amalgamó en esta categoría que nos cuesta definir, pero que simplemente sintetizamos en la palabra Compañeras.

Ellas, las compañeras que en libertad se nos fueron para iniciar el otro camino -el más desconcertante de nuestra condición humana-, participan a través de nosotras quienes al volcar retazos de sus legados modelamos este libro con un preciso mensaje: ESTAMOS TODAS, SOMOS TODAS.