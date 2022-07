Ante los reiterados cortes de agua y los reclamos de turistas que decidieron visitar la provincia, la Cámara Hotelera y Gastronómica decidió exponer la compleja situación por la que atraviesan en plena temporada de vacaciones de invierno.

Ana Brizuela, empresaria hotelera, afirmó a Salta/12 que "los cortes de agua vienen desde fines de junio y nunca se nos avisó, lo cual generó un perjuicio terrible porque estamos permanentemente con pasajeros alojados en el hotel”.

Como consecuencia de este faltante, agregó, "las cañerías se llenan de aire y se necesita un plomero las 24 horas para purgarlas, además de que las bombas comienzan a chupar en seco y se queman”.

“Tratándose de hoteles, lo ideal es que se avise sobre cualquier contingencia para estar preparados, pero después nos pasa de tener pasajeros enojados y sin agua, y yo trato con turistas y se quedan como mínimo tres días, y estar sin agua es un caos”, lamentó.

Reclamos

Otra crítica que planteó Brizuela tiene que ver con la atención que recibió de parte de la empresa prestataria del servicio: “tengo mis mensajes y llamadas a Aguas del Norte, porque mi situación era desesperante ya que tenía un contingente de 60 personas que estaban insultándome y escribiendo en las redes sobre mí y mi emprendimiento, cuando no era responsabilidad mía la situación”.

Enérgica, aseveró que “se hizo un trabajo previo invitando a los turistas, ganándome la confianza de las empresas y de los visitantes para lograr que vengan a Salta, y todo ese trabajo fue tirado por la borda porque ahora se perdió la confianza y la credibilidad y seguramente las reservas van a caer”.

“Los operadores de Aguas del Norte dejaron mucho que desear, porque decían que las mangueras o eran cortas o eran largas, o las boyas de las cisternas estaban bajas, y no saben que el perjuicio es muy grande, porque el malestar de toda esta gente seguramente nos traerá consecuencias”, continuó.

Reuniones con autoridades



Juan Lucero asumió la presidencia de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta hace una semana, y su primera acción en el cargo fue solicitar una reunión con las autoridades pertinentes para tratar de buscar una solución a los cortes de agua en el sector.

“Nos juntamos con gente del Ente Regulador de Servicios Públicos, de Aguas del Norte y del ministerio de Turismo, para tratar de prever que tengamos una temporada exitosa y que haya agua para los negocios gastronómicos y hoteleros, porque no damos abasto para poder recargar las cisternas en el macro y microcentro", explicó.

Añadió que “siempre hay un pozo nuevo o un tanque que se rompió, y eso siempre termina justificando la falta de agua en la ciudad, pero vender Salta en el mundo y que los turistas no tengan agua, es tremendo, porque si una persona no se puede bañar, directamente no vuelve, y ya hemos tenido cancelaciones de contingentes futuros lamentablemente por este problema al que no le podemos encontrar solución”.

“Por el momento la solución que nos dieron es declarar la emergencia hídrica para los hoteles y restaurantes del macro y microcentro, y tener una guardia de camiones cisterna a partir de las 10 de la noche, pero son parches y soluciones muy suaves, porque nosotros tenemos estas tres semanas de turismo fuerte”, relató.

En lo que hace a los restaurantes, Lucero graficó la situación, “los baños se vuelven impenetrables, no se los puede limpiar, no se puede tirar la cadena y con todo eso un turista se va del comercio enojadísimo y no hay vuelta atrás”.

“Nosotros no queremos ninguna prerrogativa, sino que solamente nos brinden el servicio para poder trabajar, porque la verdad que es penoso no poder brindar un servicio acorde en una temporada tan exitosa, y encima después de una pandemia”, finalizó.