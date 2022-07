El presidente del Frente Cambia Jujuy y presidente del bloque radical en la Legislatura jujeña, Alberto Bernis, retiró ayer el "Proyecto de Ley Referente: 'Uso Correcto del Idioma Español en las Escuelas'", que buscaba prohibir el lenguaje inclusivo en el sistema de educación pública y privada de la provincia y que, por exclusión, dejaba fuera también a los idiomas indígenas.

La novedad del retiro de la iniciativa fue informada en un escueto comunicado de los legisladores que responden al gobernador Gerardo Morales. "Por decisión de nuestro partido, la UCR de Jujuy, y el bloque de diputados, se ha decidido retirar el proyecto que fue presentado por el diputado Luciano Angellini, al cual habíamos acompañado con la firma para su debate", se informó.

"Nuestro partido sigue los lineamientos ideológicos y políticos que se marcan a nivel nacional, como aquí en la provincia de Jujuy a través de las diversas gestiones que se realizan en gobierno donde las políticas públicas apuntan fundamentalmente a lograr la igualdad de todos los sectores, absolutamente todos, sin desmerecer ni dejar de lado a ningún sector que se pueda expresar con total libertad en un sistema democrático", se añadió en el comunicado, a modo de explicación sobre las razones que motivaron su retiro.

El proyecto, que Angellini había presentado el 7 de este mes, tomó estado parlamentario en la 7ª sesión de la Legislatura y fue remitido a la comisión de Educación y Legislación General.

"Establézcase en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, el uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española", sostiene el artículo primero de la iniciativa, que recibió el repudio generalizado de organizaciones sociales y políticas, y también de referentes de pueblos indígenas.

"Era absurdo"

Ni Bernis ni el autor del proyecto respondieron las consultas de este medio. El que sí respondió fue el diputado provincial Ramiro Tizón, del Partido Socialista, que integra el bloque del oficialismo. “Las prohibiciones no me gustan, si bien ese proyecto no prohibía pero era una imposición y era absurdo", aseguró.

Tizón también explicó algunas cuestiones que quizás Angellini debió tener claras antes de presentar su mentado proyecto. "El español es un idioma que no existe como tal, en España el español ha sido usado como un lenguaje de colonización para adentro y hacia afuera. De hecho con la dictadura franquista el español se utilizó para callar los otros idiomas catalán, el vasco, entre otros. El español no existe, puede existir el castellano”.

Y agregó, por si quedaba alguna duda: “Todos los lenguajes indígenas del pluriculturalismo, el inclusivo y tantos otros van a ir aflorando con el paso del tiempo”.

Por otra parte, Edgardo Avila Singh, presidente de la organización no gubernamental Grupo ERAS destacó: “no se puede prohibir lo que no es ley. El gobernador no sabe ni cuáles son sus funciones, ni menos los diputados que lo acompañan. No pudieron con el lunfardo. En cuanto a la RAE, ojalá en algún momento tengamos una revolución donde empecemos a hablar del real lenguaje de Latinoamérica que era mucho más rica, y le dimos tanto a la española que se llevó, aparte de la riqueza, nuestro lenguaje que ellos no conocían”.

Avila Singh hizo énfasis en la inutilidad de una prohibición como la que se pretendía imponer. “Hay un lenguaje que manejan los colectivos que supera la regla lingüística impuesta propiamente dicha, es como obligar, como años antes, a que un niño zurdo escriba con la mano derecha, y ponerlo bajo ese padecimiento de esa norma. Y el niño cuando sea grande va a elegir escribir con la izquierda. El lenguaje inclusivo no lo usarán y si no lo quieren aprender no lo harán, lo dirá la historia". Y, por otro lado, "los que tenemos un verdadero conocimiento de la lucha de los colectivos que va más allá de los partidos políticos, hace mucho tiempo hablamos de nosotres sin decirlo. Mucho tiempo nos dirigimos por nuestra percepción, sin exponerlo tanto". En contrapartida, "Lo que se prohíbe tiene un golpe de contra fuerza tan grande y eso se alimenta y obtiene una identidad que a veces falta”, sostuvo el referente.