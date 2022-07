El expresidente de Uruguay, José Mujica (2010-2015), sostuvo que la “única manera de vencer al narcotráfico es dejarlo sin mercado”, pero admitió que el mundo “no tiene audacia para eso”. “Cuesta mucho porque hay mucho resabio y mucho miedo”, agregó.

En una entrevista publicada por el diario colombiano El Espectador este domingo, Mujica evaluó que la experiencia en Uruguay “no funcionó mejor” porque fueron “muy timoratos”.

“Podríamos tener ahora una bruta industria de marihuana, pero hubo mucha burocracia porque había contradicciones. Algo se hizo, seguro que se podía hacer mucho más”, dijo.

Durante su gobierno, Mujica impulsó la regularización de la producción y venta de marihuana como una forma de combatir al narcotráfico. En Uruguay, unas 64 mil personas están habilitadas para acceder a la marihuana a través de los canales legales. Hay 45.000 personas anotadas para comprar en las farmacias que adhieren al sistema.

Mujica entiende que hoy América Latina no está preparada para seguir este camino, aunque en varios países se permite su uso medicinal.

“Cuesta mucho porque hay mucho resabio y mucho miedo. El mundo no tiene audacia para eso y la única manera de vencer al narcotráfico es dejarlo sin mercado. Hasta ahora lo que hemos hecho es un monopolio con una tasa de ganancia exuberante que es lo suficientemente grande como para pudrirlo todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros los latinoamericanos con una política represiva? Nada. Soy partidario de legalizar y registrar en los servicios de salud pública al ciudadano que consume. Soy claro: Cualquier drogadicción es una plaga que necesita un tratamiento, pero no lo podemos hacer si seguimos manteniendo a la gente en la clandestinidad. El torrente de plata que gastamos en represión, tendríamos que gastarlo en recuperación. Además, peor que la droga es el narcotráfico, porque eso nos llena de violencia y de corrupción. No lo vamos a resolver prohibiendo, pero el mundo tiene prejuicios, miedos y no aprendemos. Sé que estoy en minoría, porque al mundo lo mandan una manga de viejos conservadores”, dijo en la entrevista.

Pensar algo más radical

Esta semana otro expresidente uruguayo habló del tema. En este caso fue el expresidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995), que si bien ideológicamente está en el polo opuesto al pensamiento de Mujica, mostró una coincidencia en este punto con el exmandatario de izquierda. “Algún día habrá que pensar en algo más radical, como legalizarlas. Porque mientras sea criminal comprarla y venderla, el precio va a ser más alto y van a involucrarse vidas, matanzas y luchas entre los clanes. Creo que la represión es necesaria en este momento, y la educación”, dijo al ser entrevistado por el canal NTN24 en la conferencia Concordia Américas Summit que se realizó en Miami, Estados Unidos.

Lacalle Herrera, padre del actual presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, dijo que se debe “seguir persiguiendo al narcotráfico”, porque “le hace daño a la sociedad en todo sentido”.