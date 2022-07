El gobernador de Jujuy Gerardo Morales visitó el departamento Chilecito junto a sus aliados provinciales, el senador nacional Julio Martínez y la intendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria.

El presidente de la UCR a nivel nacional, se reunió con referentes del sector productivo, comercial y turístico, y de distintos partidos que integran Juntos por el Cambio y Vamos La Rioja. Morales no ahorró críticas al gobierno de Alberto Fernández: "La situación es grave con un gobierno anárquico que lo único que hace es pelearse todo el día, el gran problema económico de la Argentina es el Frente de Todos. Necesitamos un presidente con prioridades reales, no uno que mientras yo inauguraba una escuela pública, visitaba a una delincuente condenada", dijo en relación a la visita de Fernández a Milagros Sala que fue internada por un cuadro de trombosis venosa profunda en junio pasado. Morales envió policías para que la rodearan dentro y fuera de la habitación

El referente del radicalismo consideró que “como organización política pueden establecer con liderazgo y convicción el rumbo de la Argentina” en referencia al proceso electoral que se avecina para el próximo año. “Vamos a impulsar proyectos que transciendan en educación, ciencia y tecnología" aseguro el mandatario jujeño y agregó que "el norte argentino es una región que tiene los mismos problemas y desafíos”. “En Jujuy tuvimos que recuperar la paz, restablecer el orden y luego de 3 años logramos tener las cuentas en orden", expresó.

"No hay provincias inviables, el potencial del país es tremendo. Necesitamos empresarios más fuertes, que inviertan para tener parques industriales sólidos, fortaleciendo así la actividad privada y poder generar en La Rioja nuevas oportunidades y nuevos empleos. La actividad vitivinicola debe producir lo mismo que producía hace unos años, no la mitad como en la actualidad, para eso no hay que ponerle el pie al sector agropecuario" dijo Morales.

El senador Julio Martínez afirmó por su parte que "es necesario que el próximo presidente conozca la realidad de cada provincia”. “En Jujuy Gerardo logró transformar una provincia que estaba estancada y hoy es el ejemplo esperanzador para todo el país", aseguró.