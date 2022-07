Tras anunciar que finalmente en septiembre se reanudará el juicio que se sigue en Brasil a Juan Darthés por abuso sexual, Thelma Fardin reconoció que está “muy orgullosa” de haber llegado a esta instancia. “Hay que lograr que la justicia de una respuesta. En el camino seremos muchas las que la pasaremos mal, hasta que logremos que la justicia no sea violenta y revictimizante. Pero lo que sucedió a nivel social y colectivo es reparador”, dijo la actiz por AM750.

Fardin contó que en el camino hubo mucho esfuerzo y muchas barreras que superar: “Siento orgullo de haber logrado esta instancia judicial con las trabas infinitas que quisieron poner del otro lado, del lado de la defensa de Juan Darthés. Van cuatro años y un sinfín de obstáculos por parte de la justicia. Tuve ganas de tirar la toalla. Más allá del cariño que recibo y estas palabras de aliento que son la mayoría, a veces me preguntó quién me mandó”.

“Hay muchas personas que se me acercan o me escriben y me hace dimensionar el cambio de paradigma que logramos en todo un contexto muy amplio en el que las mujeres continuamos con una lucha histórica. Estamos en un fenómeno en el que de a poco vamos logrando romper ciertas barreras. Lo detecto en el nivel de reacción que hay en sector que por ahí prefieren mantener el status quo que venía. Eso es un síntoma del nivel de avance que logramos”, señaló la artista.

Sin embargo, advirtió que “es difícil poner en perspectiva y ver el vaso medio lleno, porque es desgastante el juego que proponen desde los organismos judiciales y algunos medios de comunicación". "La primera en hablar de la denuncia en una dimensión más realista, en aquella conferencia en que hicimos pública la denuncia, fue Rita Segato". "Me sacó del lugar de idealización. Lo puso en el sentido de lo colectivo. Automáticamente, me agarré de eso. Me dio vértigo ese lugar supuestamente heroico”, enfatizó.

Finalmente, Fardin destacó el apoyo de sus abogados y de Amnistía Internacional. "En este último tiempo, cuando parecía que la causa se caía, yo quedaba como una espectadora de una causa de Brasil contra Darthés y había muchos artilugios por parte de la defensa para dilatar la causa, apareció Anamá Ferreira diciéndome que tenía una amiga abogada y muy capaz en la materia, y apareció Carla Junqueira”.

La denuncia contra Darthés

El juicio contra Juan Darthés empezó en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo.

El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado.

Esta resolución fue apelada por Fardin y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región, logrando, más de un mes después, que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico y dispusiera que la causa continúe tramitando en la justicia federal.