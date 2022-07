El presidente Alberto Fernández presentó el plan de infraestructura nacional "Argentina Grande" en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y apuntó contra aquellos que “todos los días hacen lo posible para hacernos sentir que estamos en el peor de los mundos” y que “dicen que ‘al final en la política son todos iguales’”.

A ellos, indicó Fernández, “quiero decirles que no somos lo mismo, somos distintos" y “queremos una Argentina desarrollada, inserta en el mundo con la dignidad de ser un país soberano”.

El presidente Alberto Fernández dijo este lunes estar "convencido" de la importancia de la obra pública, al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de presentación del plan de obras "Argentina Grande".



"He dado todas las pruebas que tenía que dar para mostrarle a toda la Argentina que quería una Argentina integrada y creciente", sostuvo el mandatario, acompañado por gobernadores de distintos sectores políticos, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y el jefe de Gabinete Juan Manzur.

También destacó que un Estado "presente" no "deja en manos privadas aquello que el Estado debe hacer", al destacar el avance del empleo en la obra pública.



"La construcción ya registra cerca de 450 mil trabajadores a lo largo y ancho del país, y eso se distribuye por partes iguales: la mitad para el sector privado y la mitad para el público", remarcó el mandatario desde la Casa Rosada.

El presidente sostuvo que "los mismos que nos causaron la depresión", por la situación del país y la irrupción de la pandemia, "vienen a contarnos lo deprimidos que estamos".

Tras mencionar "una nota que leí hoy en un diario", en relación a la entrevista publicada hoy por Página/12 con el psicoanalista Juan David Nasio, sobre los efectos de la pandemia en el estado anímico a nivel mundial, el presidente expresó: "A nosotros todos los días nos quieren deprimir, todos los días hacen lo posible para hacernos sentir que estamos en el peor de los mundos. Algunos lo hacen hablando. Y otros lo hacen actuando, especulando, poniéndonos al límite permanentemente. Y quiero decirles que en ese estado de desconcierto algunos repiten esa frase que dice ‘al final la política son todos iguales’. Y no somos todos lo mismo. Porque algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria y soberana y otros creen en una sociedad que tiene amparos solo para la mitad de la Argentina y deja a la intemperie a todos los demás. Nosotros estamos entre los primeros".

En cuanto a las obras públicas en marcha en el país, Alberto Fernández dijo: "Hoy tenemos 5000 obras en ejecución, 979 proyectos que se llevan adelante en más de 1500 municipios. Además, estamos lanzando el inicio de 120 grandes obras para el desarrollo de la Argentina, que cuesta 837.000 millones de pesos. Eso demuestra que para nosotros es una inversión que hace bien a la vida de la gente: trasladarse de modo más seguro, comunicar mejor a la Argentina, que los que producen saquen más fácilmente la producción. Eso permite integrar a la Argentina, que deje de tener mundos centrales y periféricos y que la Argentina sea una, donde todos tengan las mismas posibilidades".

"Hemos llegado hasta aquí para que Argentina recupere la producción, el trabajo, la dignidad, la educación pública, la salud pública. No hemos llegado para postergar nada de eso. Y aunque algunos nos desalienten y todos los días traten de tirar abajo el ánimo ciudadanos, vamos a demostrar de este modo en quién pensamos nosotros y en quiénes piensan los otros.Nosotros no hacemos negocio para nuestros amigos, ellos lo hacen. Queremos que todos vivan dignamente. Esa es la gran diferencia", señaló. Y agregó que "si no hubiéramos sido distintos hubiera seguido el consejo del que me decía 'deja que en la pandemia se mueran los que se tengan que morir'. Ante eso preferimos construir hospitales, poner camas, respiradores, para que nadie en la Argentina careciera de la atención médica necesaria".

"Queremos una Argentina desarrollada e inserta en el mundo con la dignidad de ser un país soberano", concluyó.