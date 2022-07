El clásico se juega entre semana y los entrenadores modifican la agenda de entrenamientos. Hoy es día de fútbol tanto en Bella Vista como en Arroyo Seco con más dudas a despejar de parte de Carlos Tevez en Central que Javier Sanguinetti en Newell’s. Porque los leprosos no tienen jugadores suspendidos ni nuevos lesionados, aunque Leonel Vangioni, en recuperación de un desgarro, pide jugar el jueves a pesar de no estar en planitud física. Al tiempo que los canayas tienen descartado a Juan Cruz Komar y hay dudas sobre las presencias de Walter Montoya y Jhonatan Candia, siendo la situación del volante más comprometida que la del delantero. Ayer en el Coloso del Parque hubo triunfo de la reserva de Newell’s por 2 a 1 y por la noche el hincha leproso animó el tradicional banderazo.

La vuelta de Ditta. Sanguinetti no tiene dudas del equipo para jugar el jueves a las 16.30 en el Gigante. El técnico leproso está conforme con lo que hace el equipo a partir de la seguridad defensiva y no está dispuesto a cambiar la táctica para volcar recursos a la ofensiva. Newell’s jugará el clásico como los últimos partidos de la Liga Profesional: apostará al contragolpe y formará un cerco alrededor del arquero Franco Herrera. Con ese objetivo definido, la vuelta de Willer Ditta, después de una suspensión, por Facundo Mansilla es la única modificación que se plantea el entrenador y que seguramente hoy probará en el ensayo de fútbol. Porque Pablo Pérez permanecerá entre los suplentes a pesar de jugar algunos minutos el pasado sábado ante Racing.

El mayor problema es que Vangioni quiere jugar y el jugador planteó la posibilidad de infiltrarse en la zona donde sufrió una lesión muscular. El volante se exige en los entrenamientos y le hizo saber al técnico todo lo que está dispuesto a hacer para hacerse un lugar entre los titulares, en lugar de Martín Luciano. Pero Sanguinetti no ha dado señales de entusiasmo con la disposición del jugador. Prefiere a Luciano en plenitud física que a Vangioni en riesgo de resentirse en pleno partido.

Por otra parte, en el partido de reserva, que ayer se jugó en el Coloso, Newell’s se impuso por 2 a 1 ante Central. La Lepra se puso en ventaja a los siete minutos con gol de Julián Aquino y lo empató el canaya a los 29 minutos con tanto de Franco Bustos Glavas. En el segundo tiempo los rojinegros fueron dominadores del juego pero el grito del triunfo llegó recién en tiempo de descuento con cabezazo al segundo palo de Nazareno Funez. Con los tres puntos el equipo de Adrián Taffarel trepó a la primera posicion en la tabla.

El partido se jugó por la mañana y por la noche los hinchas leprosos protagonizaron el tradicional banderazo en el parque Independencia. Miles de simpatizantes ocuparon las tribunas del estadio para protagonizar la fiesta de banderas y fueros artificiales en la cual los jugadores son partícipes secundarios.

El club, por otra parte, confirmó ayer la venta de Nicolás Castro a Genk de Bélgica. Newell’s transfirió la totalidad del pase del volante en 3.200.000 euros. El diez leproso deja el equipo en momentos donde Sanguinetti lo había relegado al priorizar una alineación donde abundan los defensores y no hay lugar para volantes ofensivos.

Dos en duda. Tevez descartó a Komar para el jueves por una lesión de meniscos que sufrió el defensor en la práctica del domingo. Su recuperación demandará dos meses por lo cual tiene pocas chances de volver a jugar en la presente temporada.

En el ensayo de ayer acusó una molestia muscular Montoya y el jugador está en duda para permanecer en el equipo. Si bien en un estudio por imágenes se descartará lesión alguna, el volante no llega en plenitud física. Tevez lo quiere preservar y Montoya no hará fútbol hoy en Arroyo Seco con el propósito de que pueda jugar el clásico.

También hay incertidumbre en la situación de Candia. El delantero dejó la cancha ante Independiente por un esguince de tobillo y si bien no tiene lesión alguna el ex Huracán ayer no pudo practicar por el dolor en el pie. El goleador hoy no entrenará junto a sus compañeros y Tevez lo quiere volver a evaluar mañana. Para el técnico la presencia de Candia es relevante y como hará con Montoya esperará hasta último momento para tomar una decisión. En el mejor caso, el punta jugará ante Newell’s pero no estará en su mejor condición física.

Estas son las dos dudas que tiene tiene Tevez. Porque el entrenador canaya tiene decidido mantener la alineación que jugó ante Independiente, es decir con Mateo Tanlongo entre los titulares, Candia como único delantero y Franco Frías en el banco de relevos, a diferencia de la formación que venció a Sarmiento diez días atrás, donde la apuesta ofensiva fue con Candia y Frías.

Con los problemas físicos de Montoya y Candia el equipo titular para el clásico no hará práctica de fútbol. Mañana el entrenador ordenar una práctica de fútbol táctico pero de baja exigencia.

Para el clásico de pasado mañana ya no hay entradas disponibles. Los socios canayas agotaron generales y plateas, como así también los abonos que se ofrecieron por el resto de la temparada. El operativo de seguridad en el estadio estará a cargo de 732 uniformados y las puertas del estadio se habilitarán al público a las 13.30.