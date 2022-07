Las agrupaciones vecinales del barrio de Colegiales, a través del Consejo Consultivo comunal, presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para parquizar los cuatro lotes del playón ferroviario de ese barrio que todavía no fueron vendidos. Los terrenos están judicializados por las irregularidades del traspaso de Nación a Ciudad meses antes de que Mauricio Macri dejara la presidencia en 2019 y los vecinos y vecinas quieren que se anexen al parque que el Gobierno porteño proyecta en la parte del playón donde no habrá torres. Los cinco lotes restantes ya están vendidos y en dos de ellos ya se construyen edificios de nueve pisos de altura.



El proyecto de ley cuenta con el consenso del Consejo Consultivo de la Junta Comunal N°13. Impulsada por las organizaciones Colegiales Participa y Decide, Playón Colegiales 100% verde y Parque Cultural Estación Colegiales, la iniciativa prevé la rezonificación de los cuatro lotes para convertirlos en lo que el Código Urbanístico califica como Urbanización Parque. Dos de los terrenos dan al cruce de Moldes y Céspedes, mientras que los otros dos se ubican en la punta oeste del playón, entre Moldes, Virrey Avilés y Virrey Olaguer, hacia la Plazoleta Portugal. Entre los cuatro suman alrededor de 7 mil metros cuadrados, que podrían llegar a 8 mil si se agrega el espacio de las calles que, de no haber edificios, no sería necesario abrir.

A fines de junio de este año, el GCBA presentó su proyecto para crear un parque en los terrenos que no fueron vendidos ni están judicializados. El proyecto efectiviza lo estipulado por la ley de rezonificación aprobada por el oficialismo porteño en 2017, que estableció que 2,4 hectáreas --35 por ciento del lugar-- serían destinadas a la construcción de edificios y comercios, y el resto sería parquizado. Un año antes, las agrupaciones vecinales habían presentado un proyecto propio para que la totalidad de las siete hectáreas del playón se destinará a un espacio verde, pero no fueron escuchadas. Tras ello, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de la gestión de Mauricio Macri dividió en nueve lotes las tierras nacionales a subastar --pertenecían al ferrocarril-- e inició el proceso de privatización en el que se vendieron cinco lotes y al día de hoy ya se construyen dos edificios de nueve pisos y dos subsuelos.

"Al estar las torres lo que se va a hacer no es un parque, son dos plazas a los costados de los edificios", dijo a Página 12 Adriana Fernández, integrante de Colegiales Participa y Decide, quien advirtió que el GCBA realizó la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto "solo con esos dos polígonos, no con todo el complejo urbanístico, es decir que no incluyen a los edificios que son los que traerían más impacto". Los cinco lotes vendidos están ubicados en medio del playón, lo que vuelve imposible realizar un parque unificado, quedando dos plazas separadas, una pequeña en el polígono entre García Teodoro y Federico Lacroze --cuyas obras comenzarían en octubre--, y otra algo más grande hacia el lado de Virrey Olaguer. En ese último sector se encuentran los cuatro lotes en cuestión, que permitirían ampliar la superficie verde proyectada.

Los cuatro terrenos están judicializados desde que, al asumir la presidencia, Alberto Fernández ordenara por decreto la revisión de las cesiones de Nación a Ciudad realizadas por la gestión macrista. La AABE llevó algunos casos a la Justicia y en marzo de 2021 el juez federal Walter Lara Correa ordenó frenar cualquier obra en esos terrenos, cedidos a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta el 13 de noviembre de 2019, un mes antes de que Macri abandonara su cargo, como contraprestación por el dinero invertido por el GCBA en los viaductos del tren San Martin y del Mitre. El 21 de noviembre de ese año, el convenio de cesión se aprobó oficialmente y fue validado por la Legislatura el 6 de diciembre, solo cuatro días antes del traspaso de mando presidencial. Ahora, el GCBA apeló la decisión del juez y la situación de los terrenos se encuentra en litigio.

"Colegiales es un barrio que tiene 52.551 habitantes y 2,3 kilómetros cuadrados de superficie, con sólo 0,7 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, cuando organizaciones como la ONU o la OMS recomiendan un mínimo de 9 metros cuadrados y que todos los residentes puedan vivir a 15 minutos de un espacio verde", escribieron las organizaciones en los fundamentos del proyecto presentado, en el que agregaron que el playón "constituye el último pulmón verde de la zona, dadas sus características de suelo verde absorbente con los beneficios que esto trae para mitigar los efectos del cambio climático". La suma de los cuatro lotes permitiría, además, "dar continuidad al parque con la Plazoleta Portugal, generando un corredor verde de escala barrial que se extienda desde Plaza Castelli hasta Plaza Clemente".

Según contó Fernández a este diario, el jueves pasado los vecinos y vecinas volvieron a reunirse con representantes de la Dirección de Regeneración Urbana para discutir el proyecto oficial. La Dirección se comprometió a cumplir el pedido de las agrupaciones de incluir a todos los entes involucrados en el playón. "Tiene que estar Ferrocarriles para hablar de los puentes peatonales que necesitamos para unir ambas partes del barrio. También la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque supuestamente son ellos quienes van a restaurar los edificios patrimoniados que están en el playón. No queremos que tengan usos comerciales, queremos que sean públicos y con centros culturales", advirtió Fernández.