El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, se refirió al incidente que protagonizó la hija de María Fernanda Callejón en el programa La Noche del Domingo, cuando aceleró una moto y salió disparada por el medio de la escenografía del estudio de televisión. El funcionario hizo un llamado de atención y pidió a los adultos “cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados”.

"La nena no se lastimó y eso es lo importante. Pero estas imágenes nos gritan que una moto no es un juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo. Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados", escribió Carignano en su cuenta de Twitter.

A su vez, Carignano aseguró: "Una vez consumado el error, sería deseable que un conductor le dijera a su audiencia que lo que se hizo no debió haberse hecho y que nenes y manejar son incompatibles. En lugar de eso, hubo chistes. Cero gracioso todo".



Luego, en una entrevista radial el director de la ANSV amplió sus conceptos y sostuvo: "Sentí consternación porque naturalizamos conductas que son muy peligrosas. Y ponemos a los chicos en lugares donde no tienen que estar. Un nene no tiene nada que hacer arriba de una moto y sin embargo eso es habitual".

"En el caso de Iúdica lo vieron millones de personas, pero en la ruta o en la calle ves que hay papás que ponen a los nenes sobre las faldas cuando manejan. Todos los veranos tenemos que lamentar que un nene se muera por manejar un cuatriciclo. Tenemos que reflexionar. Hay cosas con las que se joden y cosas que no. Un nene arriba de un rodado con motor no tiene nada que hacer", agregó.

Además, Carignano llamó a reflexionar sobre este tipo de conductas, aprovechando la repercusión que generó este caso. "No quiero quedarme en caerle a la gente del programa, sino reflexionar con que esta conducta es habitual. Sobre todo en pueblos del interior, donde los chicos se suben a las motos. No tenemos que fomentar esto y mucho menos reírnos".

“Los chicos no pueden manejar motos. Por favor, le pido a los padres que regalen juguetes, no motos o cuatriciclos", enfatizó en Radio 10.

Y recordó: "La ley dice que para manejar un ciclomotor de 50 cc tenés que tener 16 años. Después están esos regalos que se hacen como monopatines eléctricos hasta autitos con baterías, que en muchos casos también producen situaciones de daños. Más allá de la ley, los padres deberían saber que ponen a sus hijos en riesgos para los que no están preparados", cuestionó el funcionario.

Por último, Carignano cerró la nota con un contundente mensaje:"Lo que vimos anoche no puede aceptarse ni naturalizarse". Y agregó: "Agradezcamos que terminó todo bien. Recién le mandé a María Fernanda Callejón un mensaje diciéndole esto. Y que no se repita, saquemos a los nenes de estas situaciones. Ellos están para jugar y no para estas cosas".

El episodio

La temible escena tuvo lugar durante La Noche del Domingo, programa que se emite por América, y por el rápido accionar de los presentes no terminó en una tragedia. Todo comenzó cuando Giovanna Diotto Callejón, la hija de 7 años de la reconocida actriz, aceleró sin querer una moto en la que estaba sentada y salió disparada por el estudio, sin poder controlar el rodado.

"¡Agarrala!", gritó desesperado Iúdica, al advertir la situación. Mientras que Callejón, quien había ido al programa para jugar al tradicional yenga, reaccionó de inmediato y salió detrás de la moto, que finalmente fue frenada por Nazareno Móttola, quien estaba de casualidad a su lado.

Una vez controlada la situación, el conductor hizo un chiste sobre lo ocurrido: "Perfecto. Muy bien. Giova... Sos una genia. Esta chica es...", dijo entre risas. Mientras la actriz, todavía shockeada, alzó a su hija y la apretó contra su pecho.