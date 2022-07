El restaurante danés "Geranium" fue elegido este lunes como "mejor restaurante del mundo 2022" al recibir el principal galardón de The World's 50 Best Restaurants (Los mejores 50 restaurantes de todo el mundo, en español), durante una ceremonia celebrada en Londres. La Argentina, por su parte, aparece en el puesto 14 con la parrilla "Don Julio", ubicada en el barrio porteño de Palermo, que cayó una posición en relación con el ranking 2021, donde había quedado 13º.

El espacio gastronómico seleccionado en la primera posición del ranking está ubicado en Copenhague y es dirigido por el chef Rasmus Kofoed, de 47 años y vegetariano. En 2016, se convirtió en el primer restaurante danés en recibir tres estrellas Michelin.

"Geranium" se destaca por sus platos sin carnes rojas, centrados únicamente en mariscos y vegetales locales de granjas orgánicas y biodinámicas en Dinamarca y Escandinavia. Según lo reportado oficialmente, el lugar ofrece un menú de degustaciones locales que cambia "según la estación del año".

"Cada plato es una intrincada obra de arte servida en una vajilla inspirada en la naturaleza", remarcaron sobre la propuesta de Kofoed los expertos de The World's 50 Best Restaurants.

Este es el segundo año consecutivo en que un restaurante danés recibe el galardón. En 2021, "Geranium" quedó en segundo lugar detrás de "Noma", que también está situado en la capital danesa

En esta oportunidad, en segundo lugar quedó "Central", situado en Lima (Perú), al cual se lo destacó por "la mejor comida que la tierra y el mar tienen para ofrecer".

"Vieiras, calamares y almejas vienen frescos de la costa y el Amazonas, mientras que el Valle Sagrado ofrece panceta de cerdo y cuello de chivo, entre mucho más", añadieron.

Cómo seleccionan a los ganadores

The World's 50 Best Restaurants, una clasificación creada en 2002 por la revista gastronómica británica Restaurant para competir con el sistema de estrellas de la guía Michelín, se establece a partir de los votos de 1.000 personas, entre chefs, periodistas y expertos, que puntúan sus experiencias culinarias en los últimos 18 meses.

Estos especialistas se encuentran distribuidos en 27 regiones del mundo, y cada uno puede elegir 10 restaurantes, de los cuales al menos tres deben estar fuera de su región geográfica.

Para la entrega de las menciones y galardones se elige una ciudad del mundo. Para esta edición, la ceremonia estaba prevista inicialmente en Moscú, pero se trasladó a Londres debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La legitimidad de esta clasificación, patrocinada por varias marcas, suele ser disputada, en especial por cocineros franceses que acusan a la lista de "complacencia y opacidad".

