Con un mes de diferencia, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta suscribió con sus palabras el cuestionamiento que Cristina Fernández de Kirchner formuló el 20 de junio sobre el manejo de las políticas sociales. “No puede ser que haya organizaciones que intermedien”, dijo el dirigente del Pro, quien meses atrás se manifestó partidario de “sacarles los planes sociales” a quienes participen de manifestaciones y acampes. A 24 horas de la movilización que organizaciones sociales de diversos pelajes realizarán en todo el país, el referente de Juntos por el Cambio volvió a poner el eje en la estigmatización de los movimientos que agrupan a las y los trabajadores sin empleos formales, a quienes a su entender “obligan a ir a las marchas”, y en los problemas de tránsito derivados de las movilizaciones populares, para el que reclama al gobierno nacional “controlar los ingresos a la Ciudad”, un eufemismo que alude a impedir el paso de quienes se movilizan desde el Conurbano bonaerense al centro porteño.

“Hay que replantear el sistema de planes sociales”, afirmó el jefe de gobierno ante periodistas en La Rural de Palermo. “No puede ser que haya organizaciones que intermedian, que condicionan a la gente, que las obligan a ir a las marchas”, repitió el caballito de batalla de la derecha para desacreditar a las organizaciones sociales, declaración que se enmarca en la persistente campaña de deslegitimación que en la etapa actual incluye también una escalada judicial. “Acá la solución es bien clara: saquemos a los intermediarios, el que tiene que dar los beneficios sociales a quien lo necesita es el Estado, no organizaciones que nadie votó, además. Vivimos en una democracia, la responsabilidad es del Estado”, añadió Rodríguez Larreta, para quien el manejo de los planes sociales en manos del Estado “garantiza transparencia y hace que los intermediarios no obliguen a la gente a hacer las marchas”.

Más allá de la carga despectiva que es marca registrada en la escudería Pro, el concepto de evitar la mediación en la aplicación de políticas sociales coincide con el planteo que formuló CFK el Día de la Bandera, cuando afirmó que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. La vicepresidenta destacó aquella tarde que “hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas”, pero enfatizó que “es el Estado el que debe tener el monopolio” del manejo de esa política, que comparó con “el monopolio de la fuerza”, e invocó la doctrina justicialista para reforzar la idea al afirmar que “el peronismo es laburo, trabajo, el peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja”.

Rodríguez Larreta, más en línea con el aparato mediático con el que se retroalimenta constantemente la oposición, relacionó la prescindencia de intermediarios con la supuesta necesidad de “ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes” de calles. “Es una de las grandes maneras” (sic) de lograrlo, dijo. De paso cañazo, agregó que la otra manera “es que haya una mayor colaboración del gobierno nacional, al cual le estamos reclamando que asuma su responsabilidad de controlar los ingresos a la Ciudad”, una sutil sugerencia de impedir el paso de los manifestantes que pretendan expresar su bronca en la Capital Federal.