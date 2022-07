Un martes como cualquiera en el supermercado de Eva Perón y Circunvalación, y de repente, la escena se hizo noticia nacional y en las redes cundieron videos y mensajes de alarma y rechazo al reclamo popular que allí tuvo lugar, con el dirigente Raúl Castells a la cabeza. No fue un intento de saqueo, como afirmaron desde Buenos Aires varios prenseros del antikirchnerismo, pero tampoco un acto de protesta claro y orgánico. Duró unos momentos, intervino personal de Desarrollo Social, y el mitin se dispersó.

Los trabajadores y la clientela transitaban el mediodía en el supermercado Coto de Fisherton cuando un par de ómnibus estacionó y de allí descendió un centenar de personas. Enseguida emergió Castells con la voz cantante, y el reclamo se identificó como una acción del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Después se sabría que a esa misma hora esta organización de base protagonizaba reclamos similares en otros supermercados del país. La consigna, firmada por el propio Castells, convocaba a movilizarse "contra el hambre y la miseria extrema", por "trabajo genuino, por un gobierno de los trabajadores y del pueblo: ¡todos a las calles!".

Los manifestantes coparon el ingreso a la nave central del supermercado de manera pacífica y sin desmanes. En tanto, el dirigente piquetero comunicó al personal de seguridad su intención de dialogar con alguien responsable del establecimiento, con el fin de pedirle la entrega voluntaria de bolsones con alimentos para los manifestantes.

La situación amagó a ponerse tensa. Ningún ejecutivo de Coto atendió el requerimiento de Castells, quien solo tuvo como interlocutores a los guardias.

"A los trabajadores de Seguridad del Coto le pedimos que puedan calmar a sus gerentes. El objetivo no es perturbar al supermercado sino reclamarle al gobierno que alguien tiene que prestar atención a la necesidad, a la miseria que hay", exclamó Castells a voz en cuello en la línea de cajas. Es uno de los párrafos que captaron algunos testigos con sus celulares y cuyos videos pronto se viralizaron en las redes sociales.

Para entonces, alguno de esos gerentes que reclamaba el líder del MIJD llamó al Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Guillermo Apanowicz intervino en el asunto y envió a la Policía.

"Usted tiene el celular, por qué no llama y listo, hablamos dos minutos, se termina el asunto y nos vamos todos. Pero lo que están haciendo es buscar la orden del fiscal para hacernos detener. Tienen 4,1 millones de personas así, y no puede ser, así no van a ser las cosas", enfatizó Castells en discusión con un empleado de vigilancia.

El arribo de un par de camionetas con uniformados sumó tensión al principio, pero primó el diálogo una vez que se dejó en claro que la intención no era saquear el supermercado. La calma chicha se prolongó hasta que llegaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

El fiscal Apanowicz pidió que no hubiera detenciones ni desalojo forzoso del establecimiento.

Cuando llegó la comitiva gubernamental, la situación se descomprimió con rapidez. A cambio de desconcentrarse y despejar el comercio, acordaron encontrarse hoy a las 11 en la sede de Desarrollo Social con una delegación del MIJD, y atender de manera focalizada el reclamo de alimentos.

Una fuente de la cartera que dirige Danilo Capitani explicó que no hubo ni amenaza de saqueo, que el mitin se decidió para pedir in situ y de manera directa bolsones con comida. Aseguró que los manifestantes viajaban desde las provincias del noroeste hacia Buenos Aires, donde hoy protagonizarán una movilización. Y en el trayecto, resolvieron hacer ese reclamo en escala en Rosario, junto a la Circunvalación.

La irrupción de Castells –quien en los últimos años ha tenido expresiones condescendientes para con Mauricio Macri– ocurre en esta coyuntura de efervescencia y quiebre entre organizaciones sociales y el Gobierno nacional.

"La situación no pasó a mayores. Sus planteos no son con la Provincia, sí son hacia los supermercados y hacia el gobierno nacional, pero lo resolvimos con un espacio de diálogo", minimizó una fuente de la Casa Gris.