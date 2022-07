Cuando todo indicaba que el área de la Secretaría de Seguridad iba camino a desaparecer o, cuanto menos, a quedar vacante, apareció el nombre de Frida Fonseca, quien asumió en el lugar que ocupaba hasta hace poco Benjamín Cruz.

El titular de la cartera de Seguridad y Justicia Abel Cornejo, aseguró en conversación con Salta/12, que fue el mismo gobernador Gustavo Sáenz quien decidió que ese espacio fuera ocupado, y recomendó el nombre de la ex concejala capitalina para ese puesto.

En una entrevista con Salta/12 Cornejo detalló cómo seguirá el Plan de Seguridad y Justicia 2023, que puso como eje principal de gestión.

-¿Cómo se reorganiza su Ministerio con la llegada de Frida Fonseca a la Secretaría de Seguridad, teniendo en cuenta que se decía que ese espacio iba a desaparecer o quedar vacante?

-Nosotros vamos a seguir trabajando con la comisión de reforma, a la cual ahora se va a integrar la nueva secretaria de Seguridad, donde nos vamos a reunir mañana (por hoy), ya que hay que modificar varias cuestiones internas y administrativas. Incluso también hay que ver de avanzar en modificaciones sobre la policía y distintas reparticiones, y sobre todo para ver lo que tiene que ser la nueva división jurisdiccional de las comisarías y subcomisarías, porque hay algunas que son demasiado extensas, como, por ejemplo, la 4º que va desde Villa Mitre hasta La Troja. Vamos a seguir trabajando con la ejecución del plan de seguridad y justicia, con dos desafíos muy grandes: uno es bajar los índices altos de inseguridad, porque siguen siendo altos, y tenemos que redoblar los esfuerzos con eso, y atender la emergencia penitenciaria, por otro lado.

-¿Qué factores se tienen en cuenta a la hora de determinar las jurisdicciones para las comisarías? ¿Tiene que ver la densidad poblacional?

-Salta sigue con una misma división jurisdiccional desde hace más de 30 años. En 1983, cuando se recupera la democracia y el estado de derecho, la ciudad tenía 325 mil habitantes, y ahora tenemos la gran Salta, que según dicen las cifras preliminares, podríamos estar por los 850 mil habitantes, o sea, más del doble. Con esto, las distintas comisarías que vienen con esa misma jurisdicción desde hace más de 30 años tienen que tener otra funcionalidad porque ahora tenemos lugares que antes estaban despoblados y ahora están densamente poblados. Hay un aumento exponencial de la población en la zona sur y en la zona sudeste, al igual que en la zona este de la ciudad de Salta. En la zona norte, por ejemplo, en El Huaico y todo el complejo habitacional que lo rodea como sucede con Pereyra Rozas, viven más de 30 mil personas, por eso tenemos que ver de ampliar o crear nuevas dependencias policiales. La comisaría 9º con sede en la terminal tiene una jurisdicción extensísima, al igual que la 3º de Tres Cerritos. Todas estas cosas tenemos que trabajar.

-¿Y en materia de control interno, qué pretende modificar?

-Vamos a insistir en que tiene que haber un tribunal de auditoría y disciplina externo al de la fuerza e ir evolucionando hasta que quede derogada la dirección de asuntos internos, y que a ese tribunal lo integren civiles, que van a ser profesionales en ciencias económicas con experiencia en auditoría, y abogados pero externos a la fuerza. A esto ya lo tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, algo que se reformó durante la presidencia de Néstor Kirchner y creo que fue un enorme acierto. La PSA superó la división entre oficiales y suboficiales en este momento, y tiene únicamente oficiales altamente capacitados porque se los ha profesionalizado de otra manera. Me parece que es una fuerza con una división administrativa mucho más moderna de las que actualmente se conoce por eso me parece que es un modelo que se puede tener muy en cuenta.

-En este período también la policía ha adquirido nuevas responsabilidades e injerencias, como la seguridad vial, por ejemplo, ¿qué se plantea al respecto?

-En seguridad vial nosotros pensamos que la Agencia de Seguridad Vial debería volver a ser una secretaría de Estado. Me parece que los índices de siniestralidad en Salta son altísimos y lo vimos este fin de semana, además de que tenemos que involucrar a otras reparticiones porque creo que la seguridad vial, al igual que sucede con la violencia de género, debe tener una concientización desde los primeros grados del aula, sea con señalética e información vial. Mejorar la seguridad vial es salvar vidas y prevenir que haya más muertes, al igual que sucede en materia de género, donde considero que a partir de los primeros grados del aula tiene que haber una concientización integral sobre lo que es el rol, el respeto y la igualdad de los derechos de las mujeres en la sociedad. Tenemos que hacer cambios estructurales y culturales mucho más fuertes en ese sentido, donde la seguridad es una de las aristas a tener en cuenta.

-Justamente en sus primeras declaraciones como secretaria de Seguridad, Frida Fonseca habló de su intención de involucrarse y trabajar en cuestiones que hacen a la violencia de género y al consumo de drogas, ¿cómo van a encarar ese trabajo?

-Ella tiene una experiencia muy importante para trabajar en materia de género y adicciones. Hay que recordar que Salta no tiene estructuras para la recuperación de adicciones, y la seguridad tiene esa particularidad de que se relaciona con un tema de salud pública, o con educación o acción social, pero siempre de manera interdisciplinaria.

-¿Fue una decisión netamente política la llegada de Frida Fonseca al Ministerio?

-Fue una decisión política que yo respeto, y no entra en contrariedad. Esto se dio después de un diálogo con el gobernador, donde él consideraba que había que ocupar y que no quedase vacante la Secretaría de Seguridad y que se siguiese adelante con el proceso de reforma. Él es el jefe de la administración central, me consultó y me sugirió el nombre de Frida Fonseca, a quien conozco hace muchos años y tengo una muy buena relación con ella, y creo que vamos a hacer un muy bueno trabajo en conjunto, y bueno, en eso estamos.