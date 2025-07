Una presentación judicial de quienes impulsan una demanda colectiva en los tribunales de Nueva York acusa a Javier Milei de haber realizado una "promoción altamente engañosa" y "estratégicamente programada" para "dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación al Gobierno en el momento del lanzamiento del token" y, de ese modo, "decenas de miles de consumidores razonables fueron engañados". El texto señala que "el proyecto de inversión" que el tuit del presidente del 14 de febrero asociaba a la criptomoneda "era falso". El posteo decía que el propósito era fondear y así impulsar pequeños emprendimientos.

El expediente civil que tramita en el juzgado de Jennifer Rochon apunta a Hayden Davis, creador de $LIBRA, y a su empresa Kelsier Ventures; a Julian Peh y su firma Kip Protocol, que participaban del desarrollo del supuesto proyecto; y a Benjamin Chow, exCEO de Meteora, la plataforma utilizada. Milei no figura entre los demandados por el momento porque mientra sea jefe de Estado goza en Estados Unidos de inmunidad. Pero a largo plazo podría extenderse el reclamo hacia a él. El hecho de que el mandatario sea mencionado en el escrito parece ser un mensaje del estilo de: "alguien, sea Davis o Milei, u otro, nos tiene que devolver lo perdido".

La afirmación que compromete al Presidente es parte de un planteo donde los estudios que representan a los demandantes, Burwick Law y Hoppin Grinsell, piden que se mantenga el congelamiento de 57,654,371 millones de USDC (dólar cripto, que equivale al dólar billete) "junto con cualquier otro producto de $LIBRA retenido en dos billeteras de criptomonedas específicamente identificadas" que son "LIBRA Wallet 1 y LIBRA Wallet 2". Le solicitan específicamente una medida cautelar que inmovilice los activos hasta el final del juicio, para garantizar la eventual restitución de lo que alegan haber perdido.

"Cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado de criptomonedas, solicitaron las facultades de este Tribunal para preservar el producto de dicho fraude. Los demandados (por Davis y Chow, que se presentaron en la causa) ahora piden a este Tribunal que mire hacia otro lado y que trate los activos digitales que se mueven con solo pulsar un botón a través de redes anónimas, como si fueran dinero en efectivo guardado a salvo en una bóveda de un banco", dice el escrito al que accedió Página/12.

Contexto

A comienzos de este mes, a través de los tribunales de Nueva York, se hizo una audiencia remota en la que se fijó una audiencia para el 19 de agosto donde la jueza resolverá si sostiene el bloqueo de fondos, pero también otras cuestiones sustanciales, como si reconoce la demanda colectiva e incluso su competencia, que es cuestionada por Davis, que no quiere ser juzgado en ese Estado, e incluso pareciera que tampoco en Estados Unidos. En el ínterin, el presunto socio norteamericano de Milei en el fraude hizo una presentación donde repartió cuestionamientos a quienes lo demandan, pero en ese mismo movimiento deslizó su supuesta intención girar los fondos de $LIBRA a la Argentina, como para despegarse de una acusación por estafa.

En esos días un escrito de Burwick mencionaba la idea del empresario de girar 500 millones en $LIBRA a una cuenta vinculada al proyecto (nunca concretado) "Viva la Libertad", algo extraño tratándose de un activo que prácticamente no tiene valor. Esta situación volvía a plantear el interrogante sobre el vínculo de este joven tanto con Milei como con quienes oficiaron de nexo con el presidente: los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados, igual que el mandatario y su hermana en la causa que tramita en los tribunales porteños, a cargo de María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Novelli y Terrones, además, se adjudicaron el proyecto Viva la Libertad en un Escrito, donde decían --igual que Davis y que Milei-- que había sido pensado para ayudar de manera "altruista" a emprendedores.

En el nuevo planteo, los demandantes piden una medida cautelar ante lo que consideran "un riesgo inminente de daño irreparable". Dicen: "Davis prometió 'reinvertir el 100% de los fondos bajo su control', pero no lo hizo. En cambio, reembolsó a un comprador —el director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy— 5 millones de dólares, a pesar de haber descrito públicamente los reembolsos de los inversores como 'una locura'".

También es conocido que en las horas posteriores al "rug pull" (tirón de alfombra) que afectó a más de 40.000 inversores, el joven empresario dijo que él tenía en su poder 100 millones de dólares de "los argentinos" o "de la argentina".

Vale recordar que como Portnoy mostró públicamente esa devolución, se conoció la billetera desde la cual se habían movido los fondos, y eso permitió rastrear una gran cantidad de operaciones dudosas, entre ellas las que identificó el ingeniero Fernando Molinas, que son pagos millonarios en días claves vinculados al lanzamiento de $LIBRA, incluso coincidentes con el momento en que Davis estuvo el 30 de enero en la Casa Rosada. Estos movimientos, que superan los 5 millones de dólares deberán ser analizados en el expediente que tramita en argentina porque se sospechan que podrían incluir pagos irregulares.

Para los abogados estadounidenses que encabezan la demanda, no hay posibilidad de confiar en Davis ni Chow. Los acusan de "blanquear el producto de la delincuencia a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, referirse explícitamente a los fondos congelados como su 'apalancamiento' y ofuscar deliberadamente las relaciones de control— demuestra el riesgo inminente de daño irreparable en ausencia de una medida cautelar. Agregan que "no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia".

En relación a Meteora y Chow subraya que "colaboraron secretamente con Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, extrayendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas". En cuanto al hombre de Singapur, Julian Peh, cuyo ingreso a la Argentina nunca pudo ser constatado pese a que la Casa Rosada lo registra como parte de una reunión con Milei el año pasado en el contexto del Tech Forum, tampoco se presentó en los tribunales estadounidenses. Un misterio. El fiscal Taiano le pidió, por ahora, información a Interpol y a su país de origen.

Las figuras que invoca la demanda son enriquecimiento injusto y violaciones a la Ley General de Propiedad de Estados Unidos, además de fraude y conspiración para defraudar. Insiste en que “si no se emitiera una orden judicial preliminar, los demandados probablemente intentarían transferir o disipar los" criptoactivos. "Los esfuerzos concertados de los demandados para ocultar los activos de criptomonedas y sus amenazas de utilizarlos en su propio beneficio 'sugieren que una mayor disipación es real e inminente' (....) ya han intentado ocultar sus ganancias ilícitas (...) para ocultar los ingresos de $LIBRA, incluyendo el uso de múltiples transferencias rápidas para ocultar sus extracciones de los activos del demandante".

En relación a Milei, Davis lo responsabilizó en un descargo "voluntario" de haber favorecido la idea de que hubo una defraudación al borrar el tuit original donde visibilizaba el token $LIBRA. Se quejaba de que no le avisó. Como es conocido, luego el presidente tuiteó que no era una iniciativa privada y que no estaba interiorizado, algo poco verosímil ya que incluso sus amigos Novelli y Terrones Godoy contaron como tramaban los negocios en la Casa Rosada.

¿Y por casa?

En plena feria judicial todo parece quietud en la causa $LIBRA a cargo de Taiano y Servini. Pero se fueron sumando en los últimos días elementos que deberían mover el expediente, como las transferencias millonarias desde una billetera de Davis y otras vinculadas a él. Algunas coinciden con su última reunión con Milei, otras con la apertura de dos cajas de seguridad por parte de Novelli el 4 de febrero, luego vaciadas por su madre y su hermana el primer día hábil posterior al tuit del Presidente. Aparecen movimientos en ambos momentos.

En el expediente, la querella de Martín Romeo ya había pedido información a la exchange Binance, que intervino en algunas operaciones, para dar cuenta de quienes inyectaron fondos a billeteras que habrían tenido información privilegiada para comprar $LIBRA. Llegó un informe a la fiscalía, pero esta no lo compartió con las partes y se lo mandó directo a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

Ahora tienen otros nombres de estos bancos virtuales que también intervinieron en las operaciones: al menos Kraken, Gate.io y Bitget, para rastrear información sustancial. Esta es la pista que podría llevar a desnudar algo más que una posible estafa, y sería la existencia de presuntos sobornos.

Más allá de eso, hay quienes sostienen que solo por el tuit Milei ya debería ser indagado. La otra cuestión es que aún está pendiente conocer el contenido de las comunicaciones de Novelli y de otro de los imputados, el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales.