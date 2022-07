El 25 de noviembre de 2020 será un día que por varios años hará que la Argentina se tiña de luto debido al fallecimiento de Diego Armando Maradona, quien es para muchos el mejor jugador del mundo.

Sergio Goycochea fue uno de los privilegiados que supo llamarse amigo del Diez y con quien compartió gran parte de su vida. El día de su velorio en la Casa Rosada, el ex arquero estuvo presente, pero contó una intimidad del momento en que le iba a dar el último adiós. "Yo me entero de que murió en la previa de mi programa y fue sorpresivo", contó el deportista en la entrevista con Dante Gebel, en el ciclo La Divina Noche de Dante, que se emite todos los martes por Canal 9.

"Cuando llegué a la Casa de Gobierno esa misma noche me pasó algo rarísimo", comenzó. "Las únicas dos veces que yo estuve ahí, fue con Diego. Se me rompió la estructura emocional cuando entré. No pude llegar al cajón y salí disparado, fue muy fuerte", agregó.

Además, se refirió a los días previos a la muerte del campeón del 86' y ratificó que era algo que no se esperaba de ninguna manera que su compañero muriera, pero que decidió no dar entrevistas sobre ese suceso. "Estás tan expuesto que se te mezclan las sensaciones porque no te querés mostrar llorando porque después dicen que lo haces a propósito", aclaró.

Sergio Goycochea y el chip sexual que se implantó

En la misma charla, el ex arquero de la Selección Argentina habló sobre su decisión de implantarse el conocido y polémico "chip sexual". Este dispositivo ha sido un boom en el viejo continente y también en los Estados Unidos. "Es algo que va más allá del título y hago este tratamiento hace 15 años. No se trata de lo estético, es calidad de vida", le contó el deportista a Dante Gebel.

Goycochea aprovechó el espacio para ampliar un poco sobre algunos de sus funcionamientos y reafirmó que hace sus controles dos veces por año religiosamente. "Yo cumplo en octubre 59 años y está comprobado que al hombre, después de pasar los 50, los niveles de testosterona bajan y aumentan otros riesgos", describió.

La visión de Goycochea sobre la Selección Argentina en Qatar 2022

"Le tengo fe y estoy tranquilo", sostuvo el ex arquero en referencia al plantel de Lionel Scaloni y su próxima participación en el Mundial de Qatar.

"Durante el sorteo hablé con Scaloni, con Messi, con Mascherano y hay equipo. Después un juego, pero hoy veo a la Argentina como candidato", afirmó. Además, se animó a decir quiénes son los países que le podrían complicar el triunfo a la albiceleste. "Inglaterra, Francia y Bélgica si logra superar esa barrera de los cuartos de final", detalló Goyco.

También habló del invicto de la Argentina y dejó en claro que eso no le genera nada. "No me da miedo, ya no porque no hay partidos. Llegar ganando te sube el ánimo", enfatizó.