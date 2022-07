“Pasó un año o más y aprendí a hablar y caminar. Vos también un día vas a aprender pero primero hay que nacer. A mí me gustaba tocar todo y una vez sin querer toqué la pecera y se rompió. Te aviso para que vos no toques nada porque los vidrios rotos pueden cortar y entonces no te dejan caminar descalzo”, le escribe un niño a su hermanix en Todo lo que pasó antes de que llegaras. Se trata del nuevo libro para infancias escrito e ilustrado por Yael Frankel, con edición al cuidado de Limonero. Este es uno de los miles de pequeños grandes tesoros que se puede encontrar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

Tras el parate obligado de la pandemia, la Feria –que está celebrando su edición número 30– retorna al Centro Cultural Kircher y se puede visitar hasta el 31 de julio con entrada gratuita. Las12 se sumergió un buen rato en varios de los sesenta stands de un evento anual pensado para estimular el gusto por la lectura. A la vez, estos espacios conforman un recorrido que muestra el ingenio y la apuesta por la belleza que realizan las editoriales con distribución local para dar batalla en medio de un ecosistema plagado de vidrios rotos (por ejemplo, los costos de edición, impresión y distribución). De ese cruce entre pasión lectora y curiosidad, surgen estas propuestas de lectura para gente de todas las edades.

La novedad de Limonero





La grasita

Constelación de nado

Clara es una niña que vive en Maizoro, un pueblo de llanura, y que empieza a desarrollar su amor por la lectura de la mano de una tía que la visita de vez en cuando y la lleva a conocer Buenos Aires, donde esa tía vive. Mientras cumple su sueño, la nena vivirá un acontecimiento muy grave en Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, entre palomas, aviones y cenizas.Este año obtuvo el premio “Novela Histórica” otorgado por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil (ALIJA) que nuclea a escritorxs, ilustradorxs y especialistas interesadxs en el campo de los libros para infancias.Así lo demostró en otro libro de ficción histórica que a estas alturas es un verdadero clásico,, que cuenta cómo una niña que se asoma al terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.es parte del catálogo de la editorial cordobesa Comunicarte. (1350 pesos. Stand 60).

Otro libro muy recomendable es Constelación de nado, de Mariana Furiasse, editado por Norma. Cala está a punto de empezar unas vacaciones en el sur con su madre y su hermana pequeña. Es el tipo de vacaciones no elegidas a las que una adolescente preferiría no ir. Pero allí está, en la sala de embarque, a punto de tomar un avión con su familia. Es entonces cuando se fascina con una chica. “Ella. Sentada sobre la alfombra con las piernas cruzadas. Unos auriculares verdes sobre las orejas. Los ojos cerrados. Como levitando entre nosotros. La descubrí y no pude dejar de mirarla”, se lee al comienzo de este libro. A partir de esa aparición, Cala se pregunta por su deseo, por un novio que no le termina de gustar, por el modo en que cambia ella misma y su universo de intereses y amistades. Para conjurar tanto vértigo, Cala nada. “La piel y el agua. Desciendo como si fuera hasta el fondo. Lo acaricio. Me quiero quedar en ese silencio. Ese es mi submundo. Pero mi cuerpo busca flotar y vuelvo a la superficie”, se lee en otro tramo de esta gran novela pensada para chicxs a partir de 13 años, que hace unos meses recibió el gran Premio Alija Ibby. (1450 pesos. Stand 45).





Una página del nuevo libro de Diente de León sobre la pianista Martha Argerich





Sol mayor

La editorial Diente de León viene publicando diversas biografías ilustradas como parte de una colección de mujeres argentinas extraordinarias, que también se pueden conseguir en esta Feria del Libro. Sol mayor es el libro dedicado a Martha Argerich; Entre las hojas que cantan, a María Elena Walsh (ya van cinco ediciones de este volumen) y La sartén por el mango, a Doña Petrona. Con textos de Adriana Riva y dibujos de Josefina Schargorodsky, estos libros son investigaciones exhaustivas, con datos de esos que cualquier lector agradece (el temor de Argerich cuando se presentó públicamente por primera vez a los ocho años en medio de un resfrío descomunal, los ágapes de Doña Petrona en su casa en Olivos y sus recetas opulentas, que aquí se recuperan). Cada volumen tiene unas 65 páginas y tapa dura. (3000 pesos. Stand 45).

Contracorriente

Es el nuevo libro escrito e ilustrado por María Wernicke, que relata el vínculo entre un hombre solitario que vive en el Delta y una mujer que visita las islas y le abre un universo de libros y escrituras. Pero también es la historia del agua y su comportamiento, de la música silenciosa de la naturaleza y sus ciclos acompasados. Este volumen fue premiado en 2020 por el Banco del Libro en Venezuela, una importante organización civil que divulga acciones culturales destinadas a infancias. Contracorriente suma a otros textos de la artista que a través de las palabras, el diseño y el dibujo crean tramas poéticas que indagan los vínculos entre niñxs y adultxs o entre personas distintas que se encuentran en pequeños gestos cotidianos como modo de explorar la palabra pero también, sus pliegues secretos. Es el caso de Hay días (2012) y de otros que le siguieron como Papá y yo, a veces (2010) o Cuando estamos juntas (2016). (Entre 1900 y 2400 pesos. Stand 45).





Pubertad en marcha

La editorial Iamiqué fue fundada por la bióloga Ileana Lotersztain y la física Carla Baredes a fines de los noventa. En principio, publicaron libros sobre ciencias que formaron la colección “Preguntas que ponen los pelos de punta”. “Nos proponemos incitar la curiosidad y contribuir al desarrollo de un espíritu crítico, poner en jaque verdades indiscutidas e interpelar lo que en apariencia es obvio”, cuentan. Uno de sus últimos lanzamientos es Pubertad en marcha, de Gloria Calvo, Camila Lynn y Agostina Mileo con ilustraciones de Martina Trach. “La pubertad es una de las etapas más movilizadoras de la vida, pues involucra cambios profundos, deseos nuevos y sensaciones desconocidas. Este libro, escrito por tres profesionales jóvenes comprometidas con la Educación Sexual Integral, despejará dudas, temores e interrogantes y ayudará a les púberes a entender un poco más lo que les está pasando”, explican. El libro está pensado para niñxs entre los 10 y 13 años. (1600 pesos. Stand 21).

Otros títulos que valen la pena

El stand de editorial Colihue es una fiesta para todas las edades con sus míticas colecciones del Pajarito remendado con libros como(promoción de cuatro libros por 1300 pesos). Y allí también se rescata(entre 1000 y 1300 pesos. Todo en el stand 4). Ediciones de la Flor también ha formado a generaciones de lectorxs con libros como las tiras de Mafalda (a partir de 990 pesos) o textos ilustrados como, de Ray Bradbury o el más reciente, de Clarice Lispector (1170 pesos. Todo en stand 53).

Libro álbum de Niño

También son rescates los exquisitos libros-álbum de Niño Editorial, como es el caso de los títulos de la escritora sueca Barbro Lindgren, que comenzó a publicar a mitad de los años sesenta. Junto a la ilustradora Eva Eriksson, crearon dos joyas como La mamá y el Bebé Salvaje y El hombrecito y el perro. El primero explora el remolino de la maternidad y la niñez a través de rimas en las que cada persona que alguna vez fue bebé salvaje se puede reconocer. El segundo es una exploración de la soledad y el modo en que personas y animales se pueden encontrar para crear un lugar de afecto común. (2300 y 2350 pesos. Stand 60).

También son super recomendables para lectorix que dan sus primeros pasos los libros de Dinosauria, escritos por la poeta Laura Wittner con ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson. La edición es de Ojoreja. (2100 pesos. Stand 34). Y Tinkuy sigue sumando juegos literarios a través de naipes con textos e ilustraciones. Posdata es una creación de la escritora Alejandra Correa que incluye fragmentos epistolares e ideas novedosas para crear cartas como las que escribíamos antes del whatsapp. Y Laura Forchetti está a cargo del juego de escritura poética Versos desencontrados, con textos de Alfonsina Storni que muestran el caudal rebelde de una poeta feminista precursora. (1000 pesos. Stand 45).